- Incercarea unui barbat transgender din Marea Britanie de a fi recunoscut legal drept tata al copilului pe care l-a nascut anul trecut a esuat miercuri, informeaza DPA potrivit Agerpres. Inalta Curte a respins cererea lui Freddy McConnell (32 de ani), un parinte singur, de profesie jurnalist, ca acesta…

- „Cultura și Credința in Societatea Contemporana” se numește noul proiect cultural-educativ, inițiat și organizat la Centrul Cultural Pitești de conf.univ.dr. Marius Andreescu. Nascut la Pitești, absolvent al Facultații de Drept Economic Administrativ din cadrul Universitații Sibiu „Lucian Blaga”, al…

- La data de 05.09.2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Salaj au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților R.A. și M.N., pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de minori, fals in declarații și instigare…

- Un accident rutier sutupid, produs in martie 2018, la Ocna Mures, soldat cu decesul unui barbat in varsta de 45 de ani, a determinat o instanta de judecata sa acorde despagubiri de peste 1 milion de lei catre familia victimei.

- Politia poloneza a arestat joi un barbat care a parasit Marea Britanie chiar inainte de a fi condamnat pentru crearea unei ample retele de trafic de persoane fortate sa lucreze in conditii de sclavie, transmite AFP.

- Un motociclist de 63 de ani, cetațean britanic, s-a rasturnat in cursul dimineții de astazi, intr-o curba pe DN 67C, pe raza localitații Laz, din comuna Sasciori. Conform ISU Alba: „Un acident rutier a avut loc pe DN 67 C, pe raza localitatii Laz, comuna Sasciori. Un barbat, in varsta de 63 de ani,…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca CEx al PSD a decis ca Eugen Teodorovici sa fie propus interimar pentru funcția de vicepremier, in locul lui Viorel Ștefan, care iși incepe, de la 1 iulie, mandatul ca membru al Curții de Conturi Europene