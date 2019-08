Stiri pe aceeasi tema

- Corpul Garzilor Revolutionare din Iran (IRGC) a retinut un petrolier strain in Golful Persic, nava ce transporta 700.000 de litri de combustibil, a informat astazi televiziunea naționala iraniana, fara a preciza carui stat aparține. "Unele forte navale ale IRGC au oprit un petrolier strain in Golful…

- Marea Britanie a exclus, joi, posibilitatea unui schimb între petrolierul iranian sechestrat de Gibraltar și cel sub pavilion britanic confiscat de Iran în Golful Persic, transmite Reuters. ”N-o sa facem un troc: daca persoane sau națiuni au reținut un vas sub pavilion britanic…

- Marea Britanie isi va creste temporar prezenta militara in Golful Persic, devansand desfasurarea unei a doua nave de razboi, a indicat vineri guvernul de la Londra, in contextul accentuarii tensiunilor cu Iran, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Distrugatorul HMS Duncan se va deplasa in Golf,…

- Marea Britanie va spori temporar prezența militara în Golf, devansând amplasarea unei a doua nave de razboi în zona, au anunțat vineri guvernul britanic și surse din sectorul de Aparare, într-un context de tensiuni în creștere cu Iranul, potrivit AFP.Distrugatorul…

- ”Contrar dreptului international, trei nave iraniene au incercat sa impiedice trecerea unei nave comerciale, British Heritage, prin Stramtoarea Ormuz”, a anuntat joi purtatorul de cuvant britanic intr-un comunicat, precizand ca Marina regala britanica (Royal Navy) a fost nevoita sa intervina desfasurand…

- Cinci ambarcatiuni despre care se crede ca ar apartine Garzilor Revolutionare iraniene s-au apropiat miercuri de un petrolier britanic in Golful Persic si i-au cerut sa se opreasca in apele iraniene din apropiere. Navele s-au retras, insa, dupa ce o nava de razboi britanica i-a avertizat prin radio,…

- Marea Britanie a interceptat, in largul teritoriului sau din Gibraltar, o nava iraniana suspectata ca livreaza petrol Siriei. Este o „veste excelenta”, a comentat consilierul prezidential american pentru securitate nationala, John Bolton, citat de Agerpres.,

- Marea Britanie nu crede ca SUA sau Iranul doresc un razboi, dar este foarte ingrijorata de posibilitatea izbucnirii unui conflict accidental, a avertizat luni ministrul de externe britanic Jeremy Hunt, transmite Reuters, preluat de Agerpres. ''Suntem foarte ingrijorati: nu credem ca vreuna dintre parti…