- Interdicțiile continua in cazul mașinilor pe motorina, iar Romania pare sa fie urmatoarea țara luata in vizor. Dupa valul de masuri drastice luate de țarile din Vestul Europei, Curtea Europeana de Justitie ar putea fi sesizata in cazul Romaniei si a altor 8 tari din Uniunea Europeana.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu,, susține ca daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana (UE) fara un acord, "este posibil ca cetatenii romani sa aiba probleme". Scenariul este unul de avarie, a precizat Melescanu. "Este posibil sa fie aduse tot felul de amendamente la aceste documente…

- Presedintele Parlamentului European (PE), Antonio Tajani, a scris pe Twitter ca votul din Parlamentul britanic impotriva acordului privind Brexitul este o veste proasta, iar primele ganduri se indreapta catre cetatenii europeni care locuiesc in Marea Britanie si la britanicii care traiesc in alte state…

- Cei mai importanți liderii ai Uniunii Europene (UE) au atras atentia, marti seara, dupa ce Parlamentul de la Londra a respins acordul premierului Theresa May privind Brexitul, asupra riscului unei iesiri haotice a Marii Britanii din blocul comunitar. Astfel, presedintele Consiliului European Donald…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE, transmit agentiile de presa internationale. In urma unui referendum din Marea Britanie care a oferit…

- De ultima ora! HAOS Marea Britanie ar putea opri procesul privind Brexit in mod unilateral Guvernul britanic poate pune capat procesului privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in mod unilateral, a declarat marți avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, relateaza site-ul…

- Guvernul britanic poate pune capat procesului privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana în mod unilateral, a declarat marti avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, relateaza site-ul postului CNN si agentia Reuters, citate de Mediafax.

- Anuntul CJUE survine dupa ce marti un grup de politicieni scotieni au depus la Curtea de Justitie a UE o petitie referitoare la Brexit. Avocatii grupului de politicieni scotieni respectivi doresc ca CJUE sa decida daca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord isi poate anula notificarea…