- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca „putin peste 50“ de posturi de diplomati si personal tehnic din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul adancirii disputei generate de otravirea cu o substanta neurotoxica a fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale…

- Ministerul rus de Externe a inceput sa ia masuri de retorsiune impotriva statelor care au decis expulzari de diplomati rusi in cadrul afacerii Skripal. Un diplomat roman a fost expulzat vineri din Rusia, dupa ce Romania a anuntat luni o astfel de masura.

- Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a declarat, joi, ca Moscova este convinsa ca Marea Britanie si Statele Unite si-au sincronizat actiunile pentru a aplica presiune asupra Rusiei, relateaza site-ul agentiei Tass.

- "Am patruns in Bundestag o singura data, in 1945, in timpul eliberarii Berlinului de flagelul nazist. Pe atunci, se chema Reichstag", a declarat presei purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe, Maria Zaharova."Este deosebit de surprinzator ca Marea Britanie a adaugat piratarea Bundestagului,…

- Livrarea de sisteme americane de rachete Patriot catre Polonia ar putea constitui o amenintare la adresa securitatii Rusiei, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a anunțat, joi, ca președintele Emmanuel Macron se duce in Rusia in cursul lunii mai, in ciuda conflictului diplomatic privind otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie."Dupa cum am anunțat anterior, vizita este planificata.

- Un comitet al guvernului rus care ancheteaza otravirea Yuliei Skripal, fiica fostului spion rus Sergei Skripal, a anuntat ca a trimis o cerere catre Marea Britanie pentru asistenta legala in investigatie, informeaza Reuters conform News.ro . Moscova apeleaza la „colegii britanici pentru a efectua mai…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a declarat ca Rusia a subestimat reactia internationala la atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus aflat in Marea Britanie, despre care Londra sustine ca a fost orchestrat de Moscova, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministerul de Externe de la Moscova a cerut miercuri Londrei sa dovedeasca faptul ca nu spionii britanici l-au otravit pe fostul agent dublu Serghei Skripal in Anglia, afirmand ca, in lipsa unei asemenea dovezi, va considera incidentul drept un atentat la viețile cetațenilor ruși, scrie Reuters.

- Ministerul rus de Externe a anuntat ca Moscova a rezervat „un cadou surpriza“ pentru Londra si pentru toti cei care indraznesc sa compare Rusia cu cel de-al Treilea Reich, in cazul scandalului otravirii fostului agent dublu Serghei Skripal.

- Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, a avertizat vineri ca expulzarea diplomatilor rusi din statele membre ale UE va avea consecinte si va afecta atat Moscova, cat si Bruxellesul, informeaza site-ul agentiei Tass. "Fiecare tara din UE poate cu siguranta sa decida ce considera…

- Nikolai Gluskov fusese gasit mort la domiciliul sau din vestul Londrei la 12 martie. Politia antiterorista britanica a declansat de asemenea o ancheta "din precautie si din cauza relatiilor acestuia", a explicat Scotland Yard. Ea a stabilit ca Nikolai Gluskov a decedat ca urmare a unei "compresiuni…

- Rusia ii convoaca pe ambasadorii straini acreditati la Moscova pentru a le prezenta punctul sau vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite AFP, citand un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii sunt invitati…

- Posturile rusești de televiziune au alocat mult spațiu acestui subiect. Intre timp, ministerul rus de Externe ii convoaca pe ambasadorii straini acreditați la Moscova pentru a dezbate cazul Skripal. Corespondentul nostru, Liviu Iurea, are detalii.

- Ambasadorii sunt invitati la o 'intalnire cu responsabilii si expertii Departamentului pentru problemele de neproliferare si de control al armamentelor' din Ministerul rus de Externe, a indicat marti purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Moscova, Maria Zaharova. Intalnirea va fi consacrata…

- Rusia nu a efectuat nicio cercetare si nu a dezvoltat nicio substanta neurotoxica denumita Novichok, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, dupa ce Marea Britanie a acuzat Rusia de implicare in atacul asupra fostului spion rus Serghei Skripal, noteaza…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului…

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, ca raspuns la demersul Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, relateaza agentia Reuters. Potrivit Ministerului rus de Externe, cei 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca Rusia in decurs de o saptamana. Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow,…

- Rusia va expulza diplomati britanici "in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC.Intrebat…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a sugerat joi ca rusii corupti care isi datoreaza averile relatiilor cu presedintele Vladimir Putin ar putea fi vizati de masurile luate ca represalii de Londra impotriva Rusiei dupa otravirea unui fost spion rus in sud-vestul Angliei cu un gaz neurotoxic,…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Ambasada Rusiei in Marea Britanie a catalogat "ostila", "total inacceptabila" si "nejustificata" decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, informeaza site-ul cotidianului The Guardian. "Pe 14 martie, ambasadorul Rusiei, Aleksandr Iakovenko, a fost convocat la Ministerul britanic…

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: "Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara".La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca "orice amenintare cu masuri punitive…

- La 12 martie, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a cerut ca „cineva din Marea Britanie” sa povesteasca cum s-au terminat anchetele in cazul unor morti suspecte precum a lui Alexander Litvinenko, Boris Berezovski sau Alexander Perepelicinii. Zaharova a deschis subiectul…

- Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, a declarat ca afirmatiile premierului britanic Theresa May in legatura cu presupusul rol al Moscovei in atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost spion rus reprezinta "un spectacol de circ".

- Moscova a respins luni drept un ”spectacol de circ” acuzatiile Londrei potrivit carora Rusia se face vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skropal si a fiicei acestuia, Iulia, relateaza The Associated Press.

- Ministrul afacerilor externe rus, Serghei Lavrov, a calificat vineri drept 'propaganda' afirmatiile conform carora Moscova ar fi fost implicata in otravirea unui fost agent dublu rus si a fiicei acestuia, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'Partenerii nostri occidentali ne acuza de tot ce…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a catalogat drept propagandistice avertismentele Marii Britanii privind o reactie daca se dovedeste ca Moscova este implicata in atacul cu o substanta neurotoxica ce l-a vizat pe un fost agent de spionaj rus, informeaza agentia Reuters.

- Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) sunt spitalizati de duminica la terapie intensiva in Salisbury, in sudul Angliei, dupa ''o presupusa expunere la o substanta toxica''. Mai multe media au aratat cu degetul spre Rusia, iar ministrul britanic de externe,…

- Guvernul britanic se intruneste miercuri intr-o reuniune de urgenta dupa presupusa otravire a unui fost agent rus dublu si a fiicei sale cu o substanta pe care anchetatorii cauta in continuare sa o identifice, relateaza AFP. Reuniunea Comitetul ”Cobra” – convocat in cazuri de urgenta nationala – este…

