- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt a avertizat duminica Uniunea Europeana ca daca obiectivul ei la negocierile privind Brexitul este sa pedepseasca Marea Britanie pentru ca a ales sa paraseasca blocul comunitar, atunci si alte state membre ar putea ajunge sa-si doreasca sa se desprinda de UE,…

- Negociatorul-sef britanic pentru Brexit, Dominic Raab, urmeaza sa avertizeze luni ca dorinta Londrei de a gasi un compromis cu Uniunea Europeana "nu este nelimitata" si ca va prefera sa nu incheie un acord, decat unul prost, relateaza AFP. "Dorinta noastra de a gasi un compromis nu este nelimitata.…

- Intransigenta Uniunii Europene in negocierile privind Brexitul este motivul pentru care Marea Britanie ar putea parasi blocul comunitar fara un acord, a declarat vineri Nigel Dodds, vicepresedintele Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), care sprijina guvernul minoritar conservator condus…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord daca liderii blocului nu vor manifesta flexibilitate cu privire la granita irlandeza, a declarat pentru BBC ministrul britanic al transporturilor, Chris Grayling, relateaza vineri Reuters preluata Agerpres. Liderii UE au avertizat-o joi…

- Liderii UE au decis sa nu faca niciun compromis in privinta pietei unice in negocierile cu Marea Britanie, care va parasi blocul comunitar la sfarsitul lui martie anul viitor. Un anunt in acest sens a fost facut astazi, la Salzburg, Austria, de catre cancelarul german Angela Merkel.

- Liderii statelor Uniunii Europene au mentinut, cu ocazia summitului informal din orasul austriac Salzburg, presiunile asupra premierului Marii Britanii, Theresa May, cerandu-i garantii privind frontiera dintre provincia britanica Irlanda de Nord si Irlanda, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit…

- Liderii europeni se lanseaza joi, in Austria, in ultima linie dreapta a negocierilor Brexitului, dupa ce si-au pasat cu Londra responsabilitatea ultimelor eforturi reciproce in vederea ”reusitei” divortului lor, relateaza AFP preluata de news.roCei 27 urmeaza sa-si finalizeze strategia cu…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marti ca este inca destul de posibil sa nu existe un acord pe tema Brexit-ului intre Uniunea Europeana si Marea Britanie in momentul expirarii termenului-limita pentru iesirea britanicilor din blocul comunitar, in martie 2019, informeaza…