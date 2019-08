Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana la 31 octombrie "fara conditii", a declarat miercuri noul premier britanic Boris Johnson in fata resedintei de pe Downing Street 10, la putin timp dupa ce a fost investit oficial prim-ministru de regina Elisabeta a II-a, relateaza Reuters. Johnson,…

- Comisia Europeana a reiterat ca este gata "sa se angajeze cu statele membre care ar fi cel mai afectate" de un Brexit fara acord, la care Boris Johnson spune ca este pregatit sa recurga pentru a se asigura ca Marea Britanie va parasi UE la 31 octombrie.Executivul UE analizeaza ce programe…

- Ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a anuntat ca isi va da demisia in cazul in care conservatorul Boris Johnson va deveni noul premier al Marii Britanii, potrivit Euronews, anunta Mediafax. „Intentionez sa demisionez dupa audierea de miercuri a premierului (noul prim-ministru va fi desemnat…

- Marea Britanie ar urma sa intre in recesiune in cazul unui Brexit fara acord, preconizeaza OBR. ”Regatul Unit va intra in recesiune in al patrulea trimestru din 2019, pe o perioada de un an. PIB-ul va scadea cu 2,1%”, se subliniaza in rapotul OBR, institutul oficial britanic insarcinat cu previziuni…

- Boris Johnson, candidat la functia de premier al Marii Britanii, va propune Uniunii Europene un acord de liber-schimb post-Brexit si, daca acesta va fi respins, atunci Marea Britanie va iesi din UE fara un acord, pe 31 octombrie, a declarat marti seful de campanie al acestuia, Iain Duncan Smith, transmite…

- Ministrul japonez de Externe, Taro Kono, a declarat pentru BBC ca i-a sfatuit pe candidații pentru funcția de prim-ministru, Jeremy Hunt și Boris Johnson, sa evite ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, potrivit Mediafax. Kono a mai spus ca firmele japoneze sunt „foarte…

- Viitorul prim-ministru al Marii Britanii trebuie sa fie o persoana „de încredere”, pentru a evita declanșarea de alegeri generale și a opririi procesului de Brexit, a declarat Jeremy Hunt, candidat pentru funcția de premier al Marii Britanii, citat de BBC. Jeremy Hunt, care ocupa…