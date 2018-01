Marea Britanie: Theresa May isi remaniaza guvernul dar pastreaza greii

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai important trust de presa de limba maghiara din Romania, Udvarhelyi Hirado, are un nou proprietar: societatea Prima Press SRL. Managerul acesteia, Orosz Pal Levente, are legaturi cu guvernul ungar. In ultimele zile ale anului trecut, guvernul ungar a aprobat o suma-record de peste 100 de milioane…

- Liberalii sustin revendicarile medicilor de familie, iar premierul Mihai Tudose trebuie sa-l demita de urgenta pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. "Partidul National Liberal sustine revendicarile medicilor de familie si acuza…

- 22 decembrie - Premierul britanic Theresa May a vizitat Varsovia pentru a semna un nou tratat de aparare intre Marea Britanie si Polonia. May a descris intelegerea drept un ”simbol puternic” al cooperarii stranse intre cele doua tari; totusi, acordul ilustreaza mai putin cooperarea dintre cele doua…

- Vizita a comisarului european Corina Cretu in Romania Comisarul european Corina Cretu (stânga) și premierul Mihai Tudose. Foto: Agerpres. Comisarul european Corina Cretu are programata astazi o întâlnire cu cetatenii la ASE din Bucuresti. La dialog va participa si ministrul…

- Premierul britanic Theresa May a afirmat luni ca un inalt reprezentant al echipei Uniunii Europene de negociere a Brexitului a declarat "foarte clar" ca Marea Britanie ar putea obtine in final un aranjament comercial "la comanda", dupa iesirea sa din blocul comunitar, relateaza Reuters. "Astazi, unul…

- Un acord de principiu legat de o tranzitie asigurand pentru un timp limitat un statu-quo in relatiile cu Uniunea Europeana "este de acum urgent", estimeaza acest raport elaborat de influenta comisie ce reuneste deputati de toate orientarile. Ei insista asupra necesitatii unei tranzitii care…

- „Aici trebuie sa vorbeasca la fel cum o face si in Londra”, a declarat Roth la Bruxelles, conform presei din Germania. El a adaugat ca s-a simtit „un pic socat” de modul diferit in care Guvernul britanic comunica la Bruxelles, fata de comunicarea din plan intern. Roth se referea cel mai probabil la…

- Tensiunile între Londra si Bruxelles iau din nou amploare dupa ce, vineri, cele doua parti la un acord privind avansarea negocierilor pentru Brexit. Marea Britanie nu va plati factura de 45 de miliarde de euro în absenta unui acord comercial cu UE, a anuntat ministrul britanic…

- Theresa May susține ca acordul incheiat intre Londra și Bruxelles a trezit „un nou sentiment de optimism” pentru faza a doua a negocierilor, respectiv incheierea unui acord comercial intre Londra și Bruxelles, relateaza AFP. Premierul britanic urmeaza sa susțina un discurs in fața Camerei Comunelor,…

- Marea Britanie si UE au ajuns la o intelegere privind negocierile pentru Brexit, Jean Claude Juncker si Theresa May, anuntand intr-o conferinta de presa la Bruxelles ca discutiile pot trece in etapa urmatoare. „Au fost inregistrate progrese suficiente” pentru a trece la urmatoarea etapa a declarat seful…

- Marea Britanie si UE au ajuns vineri la un acord istoric cu privire la termenii Brexit, care asigura drepturi speciale pentru patru milioane de cetateni de pe teritoriul britanic si plata a 40-60 miliarde de euro, intelegerea greu negociata de cele doua parti deschizand calea pentru discutiile legate…

- Premierul britanic Theresa May a discutat miercuri cu lidera Partidului Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), Arlene Foster, in urma eșecului ajungerii la un acord cu privire la frontiera irlandeza post-Brexit, insistand ca aceasta chestiune trebuie sa aștepte pana la inceperea negocierilor…

- Premierul irlandez Leo Varadkar s-a declarat luni seara 'surprins si dezamagit' de faptul ca sefa guvernului britanic Theresa May s-a razgandit in privinta acordului legat de situatia frontierei nord-irlandeze dupa Brexit la care s-ar fi ajuns mai devreme in cursul zilei, transmite AFP. Atat de la…

- Intr-o conferința de presa comuna, cei doi oficiali s-au declarat increzatori in legatura cu un final 'pozitiv' al primei etape a negocierilor privind ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, chiar daca luni nu s-a putut ajunge la un acord, așa cum se spera. Raman diferențe de opinie asupra…

- Imigratia ilegala dispune de resurse inepuizabile in Africa, iar politica Bruxelles-ului, a UE, de incurajare este un esec total si pericliteaza securitatea Europei - a subliniat Peter Szijjarto, ministrul ungar pentru afaceri externe si relatii economice internationale, joi, intr-o declaratie acordata…

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit miercuri cu omologul sau irakian Haider al-Abadi la Bagdad, a anunțat un purtator de cuvant al guvernului irakian, aceasta fiind prima vizita in Irak a șefei guvernului britanic de la sosirea ei la putere anul trecut.

- Prim-ministrul britanic Theresa May le va adresa un avertisment liderilor Uniunii Europene, la summitul de vineri de la Bruxelles, in legatura cu 'state ostile precum Rusia' și va promite ca Marea Britanie iși va menține angajamentul fața de securitatea europeana dupa Brexit, noteaza vineri BBC News.…

- Marea Britanie isi va inainta propunerile pentru rezolvarea obligatiilor sale financiare fata de Uniunea Europeana pana la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finante Philip Hammond, scrie AGREPRES, citand Reuters. Citeste si: Prima REACTIE din PSD dupa acuzatiile…

- 'Ceasul merge inainte. Sper ca vom fi capabili sa avem un acord in ceea ce privește clauzele divorțului la Consiliul European din decembrie, insa mai sunt inca lucruri de facut', a spus Juncker, la sosirea la un summit european consacrat problemelor sociale, care are loc la Goteborg (Suedia).…

- Premierul britanic Theresa May spune ca guvernul sau este aproape sa definitiveze planul prin care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, stabilind deja data la care Regatul Unit va pune in aplicare votul referendumului de anul trecut, relateaza BBC News, transmite digi24.ro Proiectul de lege privind…

- Marea Britanie a stabilit oficial data si ora la care va parasi oficial Uniunea Europeana, printr-un amendament la legea Brexit care urmeaza a fi dezbatuta saptamâna viitoare. Divortul de UE va avea loc la ora 23.00 pe data de 29 martie 2019, iar premierul Theresa May a avertizat ca…

- Ministrul britanic pentru dezvoltare internationala, Priti Patel, a demisionat miercuri seara, dupa ce s-a intalnit cu personalitati politice israeliene fara sa-si informeze guvernul, devenind al doilea oficial care paraseste cabinetul intr-o saptamana, a anuntat Downing Street, transmite AFP.Priti…

- Un grup de parlamentari pro-independența din Scoția a înaintat o moțiune în care îndeamna la recunoașterea internaționala a votului din Parlamentul catalan pentru independența fața de Spania, informeaza joi Reuters citata de Agerpres. Parlamentarii scoțieni fac astel o presiune…

- Guvernul de la Londra a anuntat miercuri ca negocierile cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) vor fi reluate la 9 noiembrie, nu la 8 noiembrie asa cum declarase initial...

- Presedintele Uniunii Europene Donald Tusk a avertizat marti ca negocierile cu privire la plecarea Marii Britanii din UE reprezinta cel mai dur test al Uniunii si ca ”depinde de Londra cum se vor termina, cu un acord bun, fara un acord sau fara Brexit”. Presedintele Consiliului European si-a reiterat…

- Premierul britanic Theresa May s-a declarat, luni, "ambitioasa si optimista" in privinta viitorului tarii si a negocierilor cu Uniunea Europeana pentru Brexit, relateaza site-ul BBC News. "Sunt ambitioasa si optimista in privinta viitorului Marii Britanii si a acestor negocieri. Discutiile…

- "Evident ca Europa trebuie sa se teama de proliferarea statelor mai mici. De aceea nimeni in Europa nu intentioneaza sa recunoasca independenta Cataloniei. Chiar si (premierul britanic) Theresa May, in plina furtuna de Brexit, a spus ca Marea Britanie nu va recunoaste niciodata Catalonia. Spania a fost…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat duminica faptul ca Europa "ar trebui sa se teama" de fenomenul divizarii nationale, pe fondul crizei din Catalonia si al referendumului de autonomie din regiunile italiene Lombardia si Veneto, relateaza site-ul france24.com. …

- Premierul britanic, Theresa May, a facut publica o scrisoare deschisa adresata direct cetatenilor Uniunii Europene care traiesc in Regat, prin care a tinut sa-i asigure, din nou, ca le vor fi respectate drepturile. Aceasta a descris pe scurt modul in care va functiona sistemul de acordare a rezidentei:…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, joi, ca sunt semne "incurajatoare" de progres in privinta negocierilor pentru Brexit si a sugerat ca discutiile privind un viitor acord comercial intre Marea Britanie si Uniunea Europeana ar putea incepe in luna decembrie, relateaza site-ul BBC News.…

- Theresa May este optimista in ceea ce privește incheierea unui acord intre Londra și Bruxelles pentru drepturile cetațenilor UE in urma Brexit. Premierul britanic a afirmat ca acest acord „nu este departe”, intr-o scrisoare publicata inainte de inceperea Consiliului European de la Bruxelles, unde ieșirea…

- Premierul britanic Theresa May a publicat o scrisoare deschisa adresata cetatenilor UE din Marea Britanie, asigurandu-i ca aceia care stau legal in aceasta tara vor putea ramane acolo si dupa iesirea ei din UE, promitand totodata proceduri simplificate pentru inregistrarea lor.

- Intr-o scrisoare deschisa ce urma sa fie postata pe pagina sa de Facebook, May le-a dat noi asigurari celor 3 milioane de cetațeni din UE-27 care traiesc in Marea Britanie ca va face cat mai ușoara posibil șederea lor pe teritoriul britanic dupa Brexit. ''Cetațenii UE care traiesc legal in…

- Un acord intre Londra și Bruxelles cu privire la drepturile cetațenilor Uniunii Europene aflați in Marea Britanie dupa Brexit este la 'o aruncatura de baț', a estimat premierul britanic Theresa May, inaintea summitului UE care incepe joi seara la Bruxelles, transmite dpa. Într-o scrisoare…

- ''Ei trag de timp pentru a vedea daca pot sa obțina de la noi mai muți bani și, sincer, ceea ce se intampla este evident pentru toata lumea'', a declarat el in fața deputaților.''Aceasta va dura, dar sunt sigur ca vom ajunge sa obținem un rezultat satisfacator pentru toata lumea'', a adaugat negociatorul-șef…

- Premierul britanic, Theresa May, a inceput o ofensiva diplomatica la Bruxelles, inaintea unei reuniuni cruciale cu liderii europeni, saptamana aceasta. Ea urma sa ia cina, aseara, cu președintele CE, JeanClaude Juncker

- Premierul britanic Theresa May se intalneste luni cu presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, cu cateva zile inaintea summitului european consacrat Brexitului, a declarat o sursa din anturajul lui May pentru AFP, scrie news.ro.Ministrul britanic insarcinat cu Brexitul David…

- Premierul britanic, Theresa May, ajunge astazi la Bruxelles pentru intalniri cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Se incearca astfel deblocarea negocierilor pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Premierul a fost intrebat de ziariști, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național al PSD, daca nu s-a temut ca va avea soarta lui Sorin Grindeanu odata ce a lansat in public tema remanierii guvernamentale."Soarta. Care-i soarta domniei sale? Eu v-am spus ca prima zi, am plecat de…

- Premierul britanic Theresa May ar putea spune mai multe despre chestiunea financiara privind dosarul Brexitului la summitul european care se va desfașura saptamana viitoare, a declarat vineri purtatorul ei de cuvant, informeaza agenția Reuters. Dupa încheierea joi a celei de-a cincea…

- Premierul britanic vorbește in premiera despre un plan de rezerva in privința statutului cetațenilor Uniunii Europene din Marea Britanie dupa Brexit. Nu sunt excluse negocieri separate cu statele membre, daca Londra și Bruxelles-ul nu ajung la un acord.

- Guvernul britanic si Uniunea Europeana sunt "foarte aproape" de un acord asupra statutului cetatenilor comunitari în Marea Britanie dupa Brexit, a declarat premierul Theresa May în în fata parlamentului de la Londra. May a tinut sa adauge ca daca totusi…