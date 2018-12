Stiri pe aceeasi tema

- AJAX - BAYERN Cu calificarile deja antamate, Ajax si Bayern joaca diseara doar pentru prima pozitie, cea care le-ar asigura, cel putin teoretic, un adversar mai lejer in primavara. Cu 8-2, respectiv 12-2 golaveraje si dupa 1-1 in tur cele doua vor asigura si diseara spectacolul fiind doua trupe care…

- Liderul opozitiei din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a descris analiza guvernului privind acordul pentru Brexit ca fiind „lipsita de insemnatate”, in timpul sesiunii de intrebari adresate premierului Theresa May, scrie The Guardian.Intr-un schimb de replici din Camera Comunelor, Corbyn, liderul…

- Cu cinci luni inainte de Brexit, șansele unui acord UE-UK pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeanǎ sunt minime. Liderii europeni s-au reunit la masa negocierilor pentru o ultimǎ incercare de a gǎsi un acord cu Londra. Tensiuni, promisiuni nerespectate, promisiuni pentru noi discutii pentru…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a cerut marti Partidului Conservator al premierului Theresa May sa sprijine conducerea acesteia, insa sa respinga propunerile ei din planul de la Chequers privind Brexitul, relateaza Reuters. Boris Johnson, care a demisionat in iulie din…

- Premierul britanic Theresa May a cerut duminica Partidului sau Conservator sa fie unit pentru ca guvernul sa obtina un acord bun pentru iesirea din Uniunea Europeana, insistand asupra faptului ca asa-numitul ei plan ''Chequers'' este calea cea buna inainte, relateaza Reuters. "Mesajul…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord daca liderii blocului nu vor manifesta flexibilitate cu privire la granita irlandeza, a declarat pentru BBC ministrul britanic al transporturilor, Chris Grayling, relateaza vineri Reuters. Liderii UE au avertizat-o joi pe Theresa May că,…

- Premierul conservator britanic Theresa May, amenintata cu o fronda in cadrul propriului partid legata de Brexit, s-a declarat duminica ''agasata'' de speculatiile privind viitorul sau politic, relateaza AFP. Intr-un interviu difuzat la postul de televiziune BBC, cu sase…

- Intr-un interviu difuzat la postul de televiziune BBC, cu sase luni inainte de Brexit, sefa guvernului de la Londra a afirmat ca se concentreaza asupra acordului de iesire din UE, in curs de negociere. "Sunt putin agasata, dar aceasta dezbatere nu are legatura cu viitorul meu, aceasta dezbatere…