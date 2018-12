Stiri pe aceeasi tema

- Presa britanica si internationala au evocat marti un "Haos complet" cu privire la Brexit, dupa ce luni premierul Theresa May a decis sa amane sine die votul prevazut in Camera Comunelor asupra acordului incheiat cu Uniunea Europeana pentru retragerea tarii sale din blocul comunitar, relateaza Press…

- Londra va pierde active de pana la 800 de miliarde de euro in favoarea Frankfurtului, din cauza Brexit-ului, pana in martie, in conditiile in care bancile isi transfera afacerile in alte centre financiare, potrivit grupului german de lobby Frankfurt Main Finance (FMF). Datele sunt calculate…

- Marea Britanie ar urma sa ramana dupa Brexit intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana, pentru a evita o 'frontiera dura' intre provincia Irlanda de Nord si Republica Irlanda, conform unui nou acord la care au ajuns Londra si Bruxelles-ul, a relatat duminica publicatia The Sunday…

- Premierul britanic Theresa May a incheiat un acord preliminar cu Uniunea Europeana care ar conferi companiilor de servicii financiare din Marea Britanie continuitatea accesului la pietele UE dupa Brexit, a relatat joi The Times, transmite Reuters, informeaza News.ro.Negociatorii britanici…

- Uniunea Europeana trebuie sa dea dovada de o oarecare flexibilitate in negocierile cu privire la Brexit in masura in care si Marea Britanie a facut acest lucru, pentru a se putea ajunge la un acord convenabil pentru amandoua partile, sustine premierul britanic Theresa May intr-un articol publicat…