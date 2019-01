Marea Britanie testeaza luni ce ar insemna reintroducerea controalelor vamale la frontierele cu UE

Stiri pe aceeasi tema

- Germania isi mentine angajamentul fata de construirea gazoductului Nord Stream 2, destinat sa transporte gaz rusesc spre Europa ocolind Ucraina, in pofida escaladarii tensiunilor in regiune, a indicat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, Steffen Seibert. SUA si alte voci…

- Sindicalistii de la metrou anunta ca au dreptul legal de a intra, in dimineata zilei de 21 noiembrie, in greva generala, pe termen nelimitat. Cu toate acestea, daca ministrul Sova va fi schimbat, Uniunea Sindicatelor Libere de la Metrou (USLM) ar vrea sa vorbeasca si cu noul sef al Transporturilor,…

- Zeci de romani sunt blocati pe Aeroportul Luton de sambata, dupa ce doua curse catre Romania s-au anulat. Un avion trebuia sa plece sambata seara, dar cursa a fost anulata, iar a doua duminica. Avionul de duminica trebuia sa plece catre Cluj la ora 12:30, dar nu a decolat nici pana luni dimineata,…

- Autoritatile franceze au confiscat un avion Boeing 737 al operatorului irlandez Ryanair chiar inaintea unei curse, pe fondul unei datorii de o jumatate de milion de euro a companiei. La bordul aeronavei, care se pregatea sa efectueze cursa Bordeaux-Londra, se aflau 149 de pasageri. Acestia au fost obligati…

- Incepand de astazi britanicii pot procura marijuana pe baza de reteta data de medicii specialisti. Tratamentele pot fi prescrise doar pentru un anumit numar de boli in cazul carora alte medicamente nu au functionat. Medicii de familie nu pot prescrie tratamente cu marijuana medicinala, doar…

- Un dispozitiv exploziv a fost gasit luni intr-o cutie postala din apropierea locuintei din New York a miliardarului George Soros, tinta preferata a militantilor de dreapta din Statele Unite si Europa de Est, a anuntat The New York Times citand surse din politie. Autoritatile au ajuns la domiciliul…

- Autoritatile chineze au confirmat ca l-au retinut pe seful Interpol, Meng Hongwei, pe care sustin ca il ancheteaza pentru incalcari ale legii. Hongwei, presedintele Interpol, detine in China functia de ministru adjunct de Interne, cu rang de viceministru, potrivit South China Morning Post,…