Stiri pe aceeasi tema

- Sute de pasageri ai unui tren au ramas blocati in sudul Marii Britanii din cauza unei alunecari de teren, iar un elicopter militar a intervenit dupa ce un rau a iesit din matca in urma ploilor torentiale ce au provocat probleme in mai multe regiuni, informeaza vineri Press Association, conform Agerpres.Citește…

- Invitat de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la o cina de stat luni seara la Londra, presedintele american Donald Trump a sosit insotit de cei patru copii ai sai adulti si de partenerii lor de viata. Familiarizati cu "diplomatia selfiurilor", membrii familiei Trump nu au ezitat sa-si prezinte…

- Presedintele american Donald Trump isi incepe luni vizita de stat in Marea Britanie, in program aflandu-se intalniri cu familia regala si un dejun cu regina Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham, transmit dpa si Press Association. Avionul Air Force One, avandu-i la bord pe presedintele american si…

- Premierul britanic Theresa May i-a transmis liderului laburist Jeremy Corbyn o scrisoare in care ii cere sa sustina proiectul ei de acord pentru Brexit dupa ce ea a anunțat ca este dispusa sa faca mai multe compromisuri, inclusiv posibilitatea de a vota cu privire la organizarea unui al doilea referendum.…

- Coordonatorul Parlamentul European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, s-a alaturat vineri liberal-democratilor din Marea Britanie in campania electorala pentru alegerile europene, spunand ca ei ofera "o alternativa la nationalism", relateaza Press Association. Verhofstadt a fost alaturi de…

- Marea Britanie a votat in 2016 in favoarea plecarii din Uniunea Europeana, dar inca nu se stie exact cand, daca si cum se va intampla acest lucru. Agentia Reuters aminteste de alte momente de tensiune care au marcat sinuosul traseu britanic in interiorul si in afara proiectului european. De ce a evitat…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca Marea Britanie nu va ieși din UE fara un acord daca Parlamentul de la Londra nu aproba acest scenariu, informeaza agenția de știri The Associated Press, potrivit mediafax. "In afara cazului in care Camera (Comunelor) este de acord, (un Brexit) fara…

- Comisia Europeana a incheiat pregatirile pentru situatia 'din ce in ce mai probabila' a unui Brexit fara acord, la 12 aprilie, a anuntat luni Bruxellesul intr-un comunicat. Acest anunţ survine într-o săptămână crucială pentru prim-ministrul britanic Theresa…