- Presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, a declarat miercuri ca suspendarea parlamentului britanic pana la 14 octombrie, anuntata de premierul Boris Johnson, este un ''scandal constitutional''. ''Este absolut evident ca obiectivul suspendarii este acum de a impiedica parlamentul sa dezbata Brexitul…

- Guvernul britanic a cerut Reginei sa suspende Parlamentul în septembrie, suspendare ce ar urma sa aiba loc la câteva zile dupa ce parlamentarii se vor întoarce din vacanța și cu câteva saptamâni înainte de termenul limita pentru Brexit, scrie BBC. UPDATE 13.43…

- Guvernul condus de Boris Johnson ii va cere Reginei Elisabeta sa suspende Parlamentul imediat ce alesii se intorc la munca, in septembrie. Se va intampla cu numai cateva saptamani inainte de termenul pentru Brexit. Acest lucru inseamna ca parlamentarii nu vor avea timp sa voteze legi care sa-l impiedice…

- Laburiștii din Marea Britanie promit sa-l dea jos pe Boris Johnson și sa amâne Brexitul. Jeremy Corbyn, liderul formatiunii, spune ca actualul cabinet nu are mandat pentru o ieșire fara acord din Uniunea Europeana.

- 'Un Brexit fara acord ar fi o tradare a rezultatului referendumului din 2016', a denuntat Philip Hammond intr-un editorial publicat miercuri in paginile The Times. 'A pretinde ca alegatorii in favoarea unei iesiri din UE au votat pentru un Brexit fara acord este o distorsionare a adevarului', adauga…

- Majoritatea cetațenilor britanici considera ca prim-ministrul Boris Johnson trebuie sa scoata Marea Britanie din Uniunea Europeana „prin orice mijloace”, chiar daca acest lucru implica suspendarea Parlamentului, conform unui sondaj publicat de Daily Telegraph.SONDAJ CURS - Iohannis și PNL…

- Liderul Partidului Laburist (opozitie), Jeremy Corbyn, l-a atacat dur marti, pe Twitter, pe noul lider al Partidului Conservator, Boris Johnson, imediat dupa anuntarea victoriei acestuia intr-un scrutin conservator, subliniind ca noul premier britanic nu a fost ales de catre tara.Boris Johnson…

- Conservatorul Dominic Raab a spus ca este foarte putin probabil ca parlamentul sa fie suspendat in legatura cu Brexitul, dar a refuzat sa excluda aceasta posibilitate. Orice sugestie de suspendare a Parlamentului pentru a incerca fortarea unui asa numit Brexit "fara acord" ar fi "scandaloasa"…