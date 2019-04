Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a lovit sambata mașina ambasadorului Ucrainei la Londra va fi internat intr-un spital de boli mintale. Sambata diminesața, polițiștii britanici au tras mai multe focuri de arma la Londra, acolo unde un barbat a lovit cu masina lui vehiculul Nataliei Galibarenko, ambasadorul Ucrainei, parcat…

- Un Lamborghini de 300 de mii de Euro a fost abandonat într-un șanț, în urma unui accident produs în Marea Britanie. Poliția a aflat ulterior cine e proprietarul. Mașina, care poate atinge 340 de kilometri pe ora, a fost gasita într-un șanț cu noroi, pe o strada din Londra.…

- Atacantul echipei Stoke, Saido Berahino, a fost retinut, luni, la Londra, dupa ce a condus sub influenta bauturilor alcoolice, informeaza BBC.Jucatorul de 25 de ani a fost retinut dupa "tulburarea ordinii publice" pe Great Russell Street. "Cand politistii au ajuns la locul faptelor,…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut vineri, 1 februarie 2019, o intrevedere cu secretarul de stat pentru afaceri externe și Commonwealth al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Jeremy Hunt. Discuția a evidențiat relațiile bilaterale foarte bune dintre Romania și Marea Britanie,…

- O posibila masina capcana a explodat sambata la Londonderry, in Irlanda de Nord, a anuntat politia, responsabili politici de prim plan condamnand imediat un "act de terorism", relateaza AFP. Poliţia a publicat pe Twitter o fotografie a locului exploziei, în faţa unui tribunal,…