Marea Britanie somată de ONU în privința arhipelagului Chagos Initiata de Mauritius, o rezolutie in acest sens, care nu este obligatorie dar are o puternica valoare politica, a fost adoptata cu votul a 116 tari, sase votand impotriva - printre care si SUA - iar 56 alegand sa se abtina.



Tarile africane au votat masiv in favoarea rezolutiei, in timp ce europenii au afisat pozitii divergente, impartiti intre sustinerea unui tari membre a UE si respectarea dreptului international. Litigiu vechi vechi

Arhipelagul Chagos se afla in centrul unui litigiu vechi de cinci decenii, dupa decizia britanica de a separa in 1965 acest arhipelag de insulele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

