Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de acord cu privire la Brexit a fost incheiat de negociatorii britanici si europeni si urmeaza sa fie examinat miercuri in Consiliul de ministri de la Londra, a anuntat marti guvernul britanic intr-un comunicat, citat de AFP.'Cabinetul se va reuni maine (miercuri) la 14:00 (ora…

- Un proiect de acord cu privire la Brexit a fost incheiat de negociatorii britanici si europeni si urmeaza sa fie examinat miercuri in Consiliul de ministri de la Londra, a anuntat marti guvernul britanic intr-un comunicat, citat de AFP. 'Cabinetul se va reuni maine (miercuri) la 14:00 (ora locala…

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP, preluata…

- Sute de cetațeni europeni care locuiesc in Marea Britanie și britanici stabiliți in UE au format luni un lanț uman in fața strazii Downing pentru a cere guvernului britanic sa garanteze dreptul lor in cazul unui Brexit fara acord cu Uniunea Europeana, relateaza AFP.

- Marea Britanie ar urma sa ramana dupa Brexit intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana, pentru a evita o 'frontiera dura' intre provincia Irlanda de Nord si Republica Irlanda, conform unui nou acord la care au ajuns Londra si Bruxelles-ul, a relatat duminica publicatia The Sunday…

- Uniunea Europeana nu va reconsidera parti ale acordului cu Marea Britanie privind iesirea tarii din Uniunea Europeana care au fost deja convenite, asa cum este cazul 'facturii divortului' pe care Londra trebuie sa o plateasca, a declarat joi purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis…

- CHIȘINAU, 6 sep — Sputnik. Constatarea îi aparține lordului Alan Vest, fost șef al statului major maritim al Forțelor Navale ale Marii Britanii. © Sputnik / Miroslav Rotari Un nou pol de putere? Motivul pentru care Marea Britanie vrea sa iasa din UE Potrivit lui, recentul…

- O iesire din Uniunea Europeana fara un acord risca sa puna in dificultate cuplurile din Marea Britanie care fac apel la donatiile de sperma pentru a avea copii, deoarece nu vor mai putea folosi bancile de sperma europene, a subliniat guvernul, potrivit AFP. Intr-o nota tehnica publicata…