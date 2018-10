Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, nu va accepta un acord privind Brexitul care sa mentina Marea Britanie pe termen nedefinit in uniunea vamala europeana dupa data efectiva a iesirii din UE, a declarat vineri un purtator de cuvant de la Downing Street, citat de agentiile EFE si Press Association. Reactia…

- Prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon, liderul Scottish National Party (SNP), a declarat ca isi va intocmi un plan pentru determinarea independentei Scotiei imediat ce va afla care este intelegerea privind Brexitul pe care prim-ministrul britanic Theresa May o va face cu Bruxellesul. Duminică,…

- Liderii statelor UE vor avea in seara de 17 octombrie o cina de lucru la Bruxelles, la care vor discuta despre un posibil acord cu Marea Britanie privind Brexitul, transmite miercuri agentia Reuters. Reuniunea a fost convocata de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si ea va precede summitul…

- Marea Britanie nu poate fi intimidata, a insistat luni ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, la congresul Partidului Conservator britanic, unde membri ai executivului condus de Theresa May au acuzat Uniunea Europeana pentru atitudinea inflexibila ce a dus la impasul din negocierile privind…

- Partidul Laburist din Marea Britanie, in opozitie, va mentine optiunea pentru un al doilea vot asupra oricarui acord privind Brexitul cu Uniunea Europeana, dar ar prefera alegeri nationale care sa rezolve problema, a declarat luni purtatorul de cuvant al formatiunii, John McDonnell, informeaza Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May a acuzat Uniunea Europeana ca nu trateaza Marea Britanie cu respect, intr-un discurs tinut la o zi dupa ce planul ei privind Brexitul a fost respins de liderii UE, scrie The Guardian.

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a spus, in discursul despre „Starea Uniunii”, tinut miercuri, ca Marea Britanie trebuie sa inteleaga ca nu va mai avea aceleasi drepturi dupa Brexit, desprinderea de Uniunea Europeana fiind sigura de la 29 martie.

- In condițiile in care tot mai multe voci de la Londra spun ca varianta cea mai probabila a ieșirii Marii Britanii din UE va fi aceea fara un acord economic, Theresa May a fost acuzata, inclusiv de colegi din propriul partid, ca vrea sa intarzie negocierile pentru Brexit. Ministrul Comerţului din…