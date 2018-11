Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May ar fi incheiat un acord preliminar cu Uniunea Europeana, care le-ar oferi companiilor de servicii financiare din Regatul Unit acces neintrerupt la pietele europene, dupa Brexit, conform publicatiei The Times, citata de Reuters.

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni pe 17 octombrie pentru a discuta un posibil acord de Brexit cu Marea Britanie, a anuntat ieri Consiliul European. Oficiali si diplomati europeni si-au exprimat speranta ca vor reusi sa cada de acord asupra unui tratat final de retragere, propus Londrei, pe care…

- Premierul britanic Theresa May a inchis miercuri Congresul Partidului Conservator afirmand din nou ca prefera mai degraba un Brexit fara niciun acord, decat sa accepte un acord care se aduca scindarea Marii Britanii, subliniind insa si inconvenientele pentru ambele parti ale unei iesiri din UE fara…

- Uniunea Europeana, de exemplu, pare sa fie abordata ca un concurent major al SUA si tratata ca atare. La o intalnire cu premierul Marii Britanii, Theresa May, Trump a spus ca asteapta ca Regatul Unit sa iasa din UE pentru a incheia cu acesta “un accord mare si ambitios”. Nu este doar o confirmare a…

- Guvernul de la Londra a spus ca cetațenii Uniunii Europene nu vor fi tratați preferențial dupa ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar. Premierul britanic Theresa May și miniștrii sai au convenit ca sistemul de imigrare post-Brexit sa se axeze pe atragerea de lucratori cu inalta calificare și sa…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord daca liderii blocului nu vor manifesta flexibilitate cu privire la granita irlandeza, a declarat pentru BBC ministrul britanic al transporturilor, Chris Grayling, relateaza vineri Reuters preluata Agerpres. Liderii UE au avertizat-o joi…

- Premierul britanic Theresa May urmeaza sa prezideze joi o reuniune speciala a cabinetului sau pentru a analiza posibilitatea ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana in absenta unui acord cu blocul comunitar privind perioada de tranzitie post-Brexit, relateaza dpa. Theresa May a subliniat…