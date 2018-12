Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Theresa May, cu care a discutat despre acordul privind Brexit-ul si despre situatia comunitatii romanesti din Marea Britanie.

- Criza din Marea Britanie se adanceste. Sefa cabinetului de ministri, Theresa May, va fi diseara fața-n fata cu o moțiune de cenzura, initiata chiar de Partidul Conservator din care face parte.

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni ca perioada de tranzitie post-Brexit trebuie sa se incheie inainte de alegerile din Marea Britanie, care vor avea loc in anul 2022, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Perioada de tranzitie a Marii Britanii, in urma iesirii…

- O persoana din Marea Britanie a castigat premiul cel mare pus in joc la extragerea de vineri a loteriei EuroMillions, in valoare de 76,3 milioane de lire sterline. Posesorul biletului a devenit astfel mai bogat decat cunoscutul actor britanic Daniel Craig sau decat cantaretul Harry Styles, relateaza…

- Guvernul de la Londra nu se pregateste pentru alegeri generale, scenariu care nu ar fi in interesul national, a declarat marti, la Oslo, premierul britanic Theresa May, scrie agerpres.ro.''Nu ne pregatim pentru alte alegeri generale.

- Oficiul pentru Afaceri Externe și Commonwealth al Guvernului Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va susține eforturile autoritaților moldovenești in dialogul cu Oficiul pentru afaceri interne privind examinarea procedurii de simplificare a regimului de calatorii pentru

- Premierul britanic Theresa May este deschisa ideii de prelungire a perioadei de tranzitie post-Brexit "cu cateva luni", a scris joi pe Twitter editorul politic de la BBC Laura Kuenssberg, relateaza Reuters, informeaza Agerpres. Liderii UE au in vedere posibilitatea ca perioada de tranzitie post-Brexit,…

- Guvernul britanic, condus de Theresa May, a aprobat un sistem de imigratie post-Brexit care va favoriza imigrantii calificati si cu o situatie financiara buna. Acesta este asteptat sa fie unul dintre anunturile cheie ale lui May la conferinta Partidului Conservator de saptamana viitoare, scrie The…