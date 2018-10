Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie trebuie sa organizeze un referendum pentru a permite cetațenilor sai sa voteze daca prefera ieșirea din Uniunea Europeana fara un acord sau ramanerea in Blocul comunitar, a reiterat joi fostul premier britanic Tony Blair, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de Mediafax.…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni pe 17 octombrie pentru a discuta un posibil acord de Brexit cu Marea Britanie, a anuntat ieri Consiliul European. Oficiali si diplomati europeni si-au exprimat speranta ca vor reusi sa cada de acord asupra unui tratat final de retragere, propus Londrei, pe care…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord daca liderii blocului nu vor manifesta flexibilitate cu privire la granita irlandeza, a declarat pentru BBC ministrul britanic al transporturilor, Chris Grayling, relateaza vineri Reuters preluata Agerpres. Liderii UE au avertizat-o joi…

- Marea Britanie a parcurs mai mult de 85% din calea spre un acord cu Uniunea Europeana in ce priveste iesirea sa din blocul comunitar, a declarat joi David Lidington, seful de cabinet al premierului Theresa May, citat de postul public de radio irlandez.

- Premierul conservator britanic, Theresa May, amenintata cu o fronda in cadrul propriului partid legata de Brexit, a avertizat ca alternativa la acordul ei cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul este niciun acord, relateaza luni Reuters preluata de Agerpres. Marea Britanie urmeaza sa paraseasca…

- Un grup de aproximativ 50 de parlamentari ai Partidului Conservator condus de premierul Theresa May, care se opun propunerilor sale pentru un acord post-Brexit cu Uniunea Europeana, s-au intalnit pentru a discuta cum si cand ar putea sa forteze plecarea ei din functie, a relatat miercuri BBC, potrivit…

- Euroscepticii din Partidul Conservator britanic, formatiunea politica a premierului Theresa May, nu au reusit sa publice un plan alternativ privind viitoarele relatii ale Regatului Unit cu Uniunea Europeana, a relatat marti cotidianul The Financial Times (FT), citat de Reuters. Marea Britanie urmeaza…

- Marea Britanie considera ca o iesire ordonata din Uniunea Europeana inca este cel mai probabil scenariu, dar subliniaza ca un acord cu Bruxelles-ul ar trebui incheiat cel mai tarziu in luna noiembrie, a declarat sambata David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…