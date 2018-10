OCetatenii britanici care traiesc deja in Norvegia si cetatenii norvegieni care locuiesc in Marea Britanie isi vor pastra dreptul de rezidenta chiar si in situatia unui Brexit fara un acord cu Uniunea Europeana, au declarat marti prim-ministrii celor doua tari, transmite Reuters.



''Prim-ministrul (Theresa) May si cu mine am convenit ca Norvegia si Marea Britanie vor pune in aplicare un acord cuprinzator privind drepturile cetatenilor'', a declarat sefa guvernului de la Oslo, Erna Solberg.



Norvegia nu este membra a Uniunii Europene, dar face parte din Spatiul…