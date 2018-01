Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Anul trecut au fost inmatriculate 472.800 de autoturisme Dacia la nivel european (UE A Elvetia, Norvegia, Islanda si Liechtenstein), in crestere cu 12,1%. Numarul de autoturisme noi in­ma­triculate a crescut anul trecut in Ro­mania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala…

- Anul 2017 a adus un numar de peste 363.000 de noi selleri din Europa pe platforma gigantului american Amazon. Dintre acestia, 36,3% s-au inregistrat pe Amazon in Marea Britanie, Germania, Italia, Franta sau Spania, conform Marketplace Pulse. Per total, un milion de noi selleri s-au alaturat platformei…

- Clasamentul, in care majoritatea statelor raporteaza intre 50 si 110 farmacisti la 100.000 de locuitori, este incheiat de Olanda, cu doar 21 de farmacisti. Bulgaria si Marea Britanie se afla la egalitate cu Romania, cu 84 de farmacisti/100.000 locuitori. Sursa: Mediafax…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- Potrivit GdS, Mini-SUV-ul produs la Craiova se va vinde in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie. Prețul de tranzacționare difera de la o țara la alta. In Romania, mașina fabricata la Ford Craiova va fi mai ieftina chiar și cu 2.000 de euro fața de alte state europene.

- Economia globala si-a recucerit bazele pana la care ajunsese in 2017, inainte de marea criza financiara, ajutata de cresterile surprinzator de bune ale economiilor emergente mari. Daca sunt comparate predictiile de crestere economica facute in urma cu un an pentru 2017 cu cele…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, arata estimarile Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, conform Bloomberg. China ar urma sa depaseasca Statele Unite si sa ajunga pe locul intai la nivel global pana in anul 2032. De asemenea,…

- Compania de comunicatii prin cablu Liberty Global, proprietarul UPC, a anuntat joi vanzarea diviziei UPC Austria catre filiala locala a Deutsche Telekom pentru o valoare de 1,9 miliarde euro, transmite Reuters, potrivit Agerpres. UPC Austria este cel mai mare operator de cablu din Austria, cu 654.000…

- Inca din primele zile ale lunii decembrie spiritul sarbatorilor este prezent la aproape fiecare colt de strada. Cat am clipi, Craciunul ne duce cu gandul de obicei la timpul petrecut alaturi de familie si de prieteni, acasa. Cateva zile mai tarziu, cand vine vorba de marcat trecerea catre un nou an,…

- Uniunea Europeana este angajata într-o lupta pe doua fronturi pentru propria ei supravietuire. Pe cel de Vest, Marea Britanie a votat pentru iesirea din UE, iar Bruxelles-ul si Londra depun eforturi pentru a gasi o baza reciproc avantajoasa pentru viitor. În Est, blocul comunitar a admonestat…

- Luna trecuta, au fost livrate in regiune aproximativ 1,18 milioane de vehicule, fața de 1,25 milioane de unitați in perioada similara din 2016. EFTA (Asociația Europeana a Liberului Schimb) este alcatuita in prezent din patru state: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Aproape toate…

- Compania care opereaza terminalul de gaze naturale de la Baumgarten, estul Austriei, s-a concentrat miercuri pe identificarea cauzelor care au provocat explozia de marti, dupa ce livrarile de gaze catre tarile vecine au revenit la normal, informeaza Reuters. De asemenea, preturile la gaze…

- Preturile gazelor naturale din Europa au urcat la cele mai mari niveluri din ultimii ani din cauza exploziei de la terminalul de la Baumgarten, Austria, cel mai mare soc fiind resimtit de Marea Britanie, potrivit Bloomberg.O explozie a avut loc marti dimineata la terminalul de gaze naturale…

- In urma exploziei Italia a declarat stare de urgența in legatura cu aprovizionarea cu gaz ca consecința directa a exploziei devastatoare. Anunțul starii de urgența a fost facut de catre ministru Industriei din Italia. Livrarea de gaze de catre Austria spre Italia a fost stopata dupa explozie,…

- O explozie a avut loc marti dimineata la terminalul de gaze naturale Baumgarten, in estul Austriei, si s-a soldat cu un mort si 18 raniti, potrivit salvatorilor, si provoaca temeri cu privire la perturbari ale alimentarii cu gaze naturale catre Italia si Croatia. Aceasta explozie a urcat brusc pretul…

- Muzeul Astra din Sibiu va depasi pana la finalul anului pragul de 600.000 turisti, in crestere cu 31% fata de 2016, strainii reprezentand o treime din totalul vizitatorilor (35%), mai ales germani, austrieci si israelieni. O alta tendinta observata este ca multi dintre romanii care…

- GEFCO Romania, subsidiara Grupului GEFCO, jucator global in logistica industriala și lider european in logistica automobilelor, anunța extinderea colaborarii sale cu Ford Motor Company in Romania. In contextul anunțului facut public recent de Ford Motor Company privind inceperea producției modelului…

- Schema de personal de la nivelul penitenciarelor din Romania se va majora cu 1.000 de locuri, a anunțat, luni, la Vaslui, ministrul Justiției, Tudorel Toader. Totodata, tot printr-un act normativ, ar urma sa fie platite și orele suplimentare angajaților din sistemul penitenciar romanesc. Ministrul Justiției,…

- Vantul puternic si ninsprile abundente din Marea Britanie si alte state europene au dat peste cap mai ales transporturile aeriene. Mii de pasageri si-au vazut calatoriile anulate, amanate sau deturnate. Aeroportul din Birmingham a fost inchis la ora 6 dimineata, toate zborurile fiind "suspendate temporar"…

- Mercedes a vandut pe plan global 2,09 milioane de vehicule in perioada ianuarie-noiembrie 2017, un nivel record, datorita unui avans de 27,3% in China si de 7,3% in Europa, in timp ce in SUA livrarile au scazut cu 2%. "Mercedes a depasit pentru prima data pragul de doua milioane de vehicule…

- O zona din Romania ocupa locul cinci in topul celor mai performante regiuni din Europa, conform analizei facute de Milken Institute pe baza datelor privind locurile de munca, salariile si calificarea fortei de munca. Regiunea de Nord-Vest a Romaniei ocupa locul cinci in clasamentul celor mai performante…

- Inner London-East, cu economia dinamica si sectorul IT&C in continua dezvoltare, este cea mai performanta regiune a Europei, potrivit clasamentului. Stockholm, cu sectorul de productie aflat in continua dezvoltare si comunitatea tehnologica in crestere, ocupa locul al doilea, urmat de Budapesta, care…

- Peste 3.000 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Roman de Informatii, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere participa vineri, 1 Decembrie, incepand cu ora…

- Zitec, unul dintre principalii producatori locali de aplicatii online, anunta inaugurarea oficiala a sediului din Brasov, unde in prezent activeaza sase persoane, urmand ca in perioada urmatoare compania sa extinda echipa cu inca 20 de specialisti in software si digital marketing, pe toate nivelurile…

- Bancile din Europa continentala si-au redus expunerile la Marea Britanie de la votul din 23 iunie 2016, in favoarea iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, si sunt ingrijorate in privinta legalitatii tranzactiilor transfrontaliere dupa Brexit, se arata intr-un raport al Autoritatii Bancare Europene…

- Libia reprezinta principalul punct de plecare pentru majoritatea migrantilor africani care incearca sa ajunga in Europa. Contrabandistii ii imbarca de obicei in barci gonflabile subtiri care se scufunda adesea. Cei mai multi migranti sunt salvati de ambarcatiuni internationale si dusi in Italia, unde…

- Institutul Oncologic ”Ion Chiricuța" din Cluj-Napoca a primit denumirea de ”Clinical Cancer Center” din partea instituției de profil europene, Organisation of European Cancer Istitutes (OECI). Evenimentul reprezinta o premiera pentru România…

- Paul van Dyk este unul dintre artiștii care calatorit cel mai mult datorita concertelor și turneelor sale, ajungand ca in decursul activitații sale de pana acum sa parcurga o distanța similara cu de peste șase ori distanța Pamant-Luna și inapoi. Site-ul TravelBird a calculat distanțele parcurse de mai…

- Din cei 140 de producatori de vinuri din Republica Moldova, 23 exporta pe piața din România. Chiar daca de peste Prut pleaca spre piața locala doar 6% din exporturile realizate de producatorii moldoveni de vin, aceștia au ales țara noastra drept poarta spre statele din Uniunea Europeana.…

- Romania se situeaza, dupa primele zece luni ale anului, pe pozitia 17 in UE, cu un volum de 88.805 autoturisme noi inmatriculate, o crestere cu +16.9% fata de perioada similara din 2016, informeaza ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Inmatricularile de autoturisme…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa (UE plus EFTA) a urcat in octombrie cu 5,9%, cel mai ridicat nivel din 2009, si vine dupa un usor declin in septembrie, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite DPA. Luna trecuta, au fost livrate…

- Sorin Șerbu, romanul omorat in bataie in Londra, ar fi condus o grupare mafiota care ar fi facut trafic de droguri și de persoane. Jurnaliștii din Marea Britanie scriu ca moartea barbatului din Braila ar putea declanșa un razboi intre gruparile interlope formate de romani in Marea Britanie. Tabloidul…

- Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) a avertizat marți ca insecuritatea persistenta din regiunea africana Sahel ascunde o criza umanitara masiva ce afecteaza aproximativ 12 milioane de persoane din cinci țari, relateaza agenția DPA. Potrivit organizației, conflictele armate,…

- Marea Britanie este tara cu cel mai inalt nivel de obezitate din Europa de Vest, rata obezitatii crescand mai rapid decat in oricare alta tara dezvoltata, arata datele raportului anual de sanatate publica al Organizatiei pentru Cooperare...

- Douazeci si trei dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au lansat luni un efort in sensul intensificarii actiunilor de consolidare a apararii comune. Comisia Europeana a salutat acordul, catalogandu-l drept o "trezire", pe fondul urgentei de a raspunde la presiuni precum activitatile…

- Producatorul de materiale de constructii AdePlast anunta o crestere de 97% la exporturi, la 9 luni, iar pana la sfarsitul anului compania estimeaza vanzari totale, pe piata interna si pe cea externa, de peste 90 de milioane de euro. “La export am avut un avans considerabil inca din prima…

- Facebook a lansat serviciul de transfer de bani direct in aplicatia Messenger in doua tari europene, Franta si Regatul Unit, la doi ani dupa ce functionalitatea este disponibila in SUA. Aplicatia Messenger a crescut enorm in ultimii patru ani si acum are 1,3 miliarde de useri lunar.

- Alaturi de dialogul cu secretarul american al apararii, in prima zi a reuniunii ministeriale NATO, ministrul Mihai Fifor a avut o serie de intalniri bilaterale cu omologii din Marea Britanie, Portugalia si Italia, si cu Comandantul Suprem al Fortelor Aliate din Europa SACEUR .La intalnirea cu omologul…

- ''Am primit o scrisoare de la domnul Mevlut Cavusoglu (ministrul afacerilor externe turc, n.red.) prin care am fost informat ca Turcia dorește sa inceteze a mai fi un mare contributor. Va exista un dialog pe acest subiect'', a declarat Jagland.''Turcia vrea sa redevina un contributor obișnuit…

- Ministrul Apararii Mihai Fifor s-a intalnit cu seful Pentagonului la cartierul general NATO de la Bruxelles, locul unde se desfașoara intalnirea miniștrilor din Alianta Nord-Atlantica. James Mattis si Mihai Fifor au discutat despre securitatea la Marea Negra si despre razboiul din Afganistan. Ministrul…

- Prin intermediul unei astfel de banci s-ar putea realiza investiții pe domenii prioritare, așa cum se intampla in Germania, Marea Britanie sau Franța. O astfel de banca s-ar putea concentra strict pe componenta de acordare a finanțarilor din surse de la nivel european, respectiv din Planul de Investiții…

- Ministrii apararii din statele membre ale NATO, care se reunesc miercuri la Bruxelles, ar urma sa aprobe crearea unor noi structuri de comanda pentru coordonarea miscarilor de trupe si echipamente peste Atlantic si in Europa, a declarat marti secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-o conferinta…

- Eurosport a achiziționat drepturile de difuzare pentru Formula E in Europa. Eurosport asigura acoperirea Formula E in 54 de țari din Europa, inclusiv in Romania, in urmatorii trei ani, incepand cu sezonul 2017-18 Toate cele 14 curse vor fi transmise in direct pe Eurosport Eurosport si-a extins acordul…

- Eurosport si-a extins acordul pentru difuzarea Campionatului FIA Formula E, urmand sa difuzeze competitia in Europa, inclus in Romania, timp de trei ani, incepand cu sezonul 2017-2018, care va incepe in weekendul 2-3 decembrie, cu doua curse la Hong Kong.Televiziunea va difuza in direct toate…

- Paul van Dyk revine in Bucuresti dupa șapte ani, intr-un show complex care va avea loc pe 1 decembrie 2017, la cel mai mare club de muzica electronica din Capitala. Vedeta, care a avut colaborari apreciate cu Justin Timberlake, Madonna, U2 sau DepecheMode, inaugureaza sesiunea de evenimente Imput,…

- Declaratiile premierului Japoniei vin la cateva ore dupa ce coalitia guvernamentala a reusit sa castige o majoritate confortabila in alegerile desfasurate duminica pentru camera inferioara a Parlamentului. In cadrul unei conferinte de presa, Abe a afirmat ca isi va pastra angajamentul de…

- In timp ce toti ochii sunt atintiti spre Catalonia si lupta ei pentru independenta de Spania, doua dintre cele mai prospere regiuni ale Italiei ies la vot, duminica, in cadrul unui referendum consultativ pentru mai multa autonomie. Nu este insa vorba despre un "divort" de Italia, noteaza CNN, citat…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, a participat vineri la ceremonia de schimbare a comenzii la Comandamentul NATO al Fortelor Intrunite de la Napoli (JFCNP), Italia, eveniment in cadrul caruia amiralul Michelle Howard a predat comanda amiralului James Foggo III.Potrivit…