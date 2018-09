Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari miercuri, la New York, ca impozitele aplicate companiilor britanice dupa Brexit vor fi cele mai mici din tarile membre ale G20, transmite AFP. ''Indiferent de intreprinderea dumneavoastra, a investi in Regatul Unit dupa Brexit va va oferi cea…

- Un reprezentant al Partidului Laburist nu a exclus marti, la Congresul principalului partid britanic din opozitie la Liverpool, in nord-estul Angliei, sa puna problema ”mentinerii” Regatului Unit in Uniunea Europeana (UE) in cazul unui nou referendum, relateaza AFP.

- Ministrii din guvernul condus de premierul britanic Theresa May sustin pe deplin propunerile acestuia privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce saptamana trecuta liderii celorlalte 27 de state membre ale UE au respins propunerile Londrei cuprinse in 'Planul de la Chequers',…

- Marea Britanie a inceput marti inregistrarea a mii de cetateni comunitari ce doresc sa-si legalizeze situatia pentru a putea ramane in aceasta tara dupa Brexit (sa obtina asa-numitul "settled status"). Acesta este un program-pilot menit să testeze sistemul de imigraţie pe care guvernul…

- Intrebat despre probabilitatea unui Brexit in absenta unui acord, Liam Fox a estimat ca aceasta este de 60%, in conditiile in care discutiile intre Londra si Bruxelles vor continua pana la summitul UE din luna octombrie. ''Cred ca intransigenta Comisiei Europene ne impinge catre o iesire…

- Casa Alba pare sa continue sa bage fitile intre Londra și Bruxelles. Intr-o posibila noua incercare de a antagoniza relațiile dintre Regatul Unit și Uniunea Europeana, președintele american, Donald Trump,...

- Hunt, care este si deputat din partea Partidului Conservator, a fost ministrul sanatatii din 2012. Este considerat apropiat de Theresa May si in campania dinaintea referendumului din 2016 pentru Brexit a fost impotriva retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana. In octombrie anul trecut, el…