- Furtuna Callum incepe sa isi faca simtita prezenta in unele zone din Marea Britanie unde, potrivit prognozelor meteorologice, se va manifesta vineri prin ploi insemnate cantitativ si viteze ale vantului de peste 110 de kilometri la ora, relateaza Press Association preluata de Agerpres. Ploile…

- Legendarul solist britanic Rod Stewart, tata a opt copii din relatii cu 5 femei, s-a plans intr-un interviu recent ca-si pierde fiul in varsta de 12 ani, Alastair Wallace Stewart, in fata jocului video "Fortnite", conform Press Association. Acest joc este foarte popular printre copiii si adolescentii…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca tara sa pregateste o noua oferta pentru Uniunea Europeana in vederea depasirii impasului in care se afla negocierile privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, transmit Reuters si Press Association. ''Vom prezenta acele…

- Nu a mai ramas mult pana se va casatori, insa Printesa Eugenie pare ca este mai mult cu gandul la indatoririle regale, decat la propria nunta. Chiar daca pe 12 octombrie va merge la altar cu alesul sau, Jack Brooksbank, nepoata Reginei Elisabeta a II-a a fost plecata recent din Marea Britanie si a lasat…

- Captura importanta de droguri, intr-un container ce urma sa fie preluat de un roman, in Marea Britanie. Aproximativ 400 de kilograme de cocaina si heroina, in valoare de 27 de milioane de lire sterline au fost ascunse in portul Killingholme, din estul Angliei, informeaza sambata Press Association.…

- Cercetatorii au ajuns la concluzia ca temperaturile medii inregistrate pe tot globul la suprafata pamantului si a apei ar putea fi anormal de ridicate intre anii 2018 si 2022, informeaza marti Press Association si AFP. Cel mai important factor care sta la baza acestei estimari este inmultirea…

- Un copil s-a nascut in Marea Britanie in timpul unui ambuteiaj enorm provocat pe autostrada M25 de rasturnarea unui autocar, a anuntat luni politia, citata de agentia britanica Press Association, potrivit Agerpres. Nu mai putin de 41 de persoane au fost ranite cand autovehiculul s-a rasturnat…

- In cazul a doua cincimi din populatie prima amintire este fictiva, aceasta fiind bazata pe fragmente din primele experiente traite si intamplari relatate, potrivit unui studiu efectuat de psihologi din Marea Britanie, citat de Press Association. In urma unui sondaj, oamenii de stiinta au identificat…