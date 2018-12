Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va mobiliza aproximativ 3.500 de militari pentru o eventuala situatie de criza generata de iesirea din Uniunea Europeana fara un acord privind viitoarele relatii bilaterale, a anuntat marti ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson.

- Marea Britanie risca sa suporte un impact mai puternic asupra economiei decat in perioada crizei financiare globale de acum 10 ani, daca peste patru luni va iesi din Uniunea Europeana in conditii extreme, a avertizat miercuri Banca Angliei, transmite Reuters.

- Joseph Johnson, fratele fostului ministru de Externe Boris Johnson, a demisionat vineri seara din Guvernul britanic, denuntand "haosul" care ar putea urma iesirii Marii Britanicii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei Reuters, conform Mediafax.Tot mai multe zone urbane impun restrictii…

- Germania si Marea Britanie au semnat vineri un acord de cooperare militara, un semnal ca Guvernul de la Londra mentine angajamentul pentru apararea Europei in pofida impasului negocierilor cu Uniunea Europeana pe tema Brexit, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca tara sa pregateste o noua oferta pentru Uniunea Europeana in vederea depasirii impasului in care se afla negocierile privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, transmit Reuters si Press Association. ''Vom prezenta acele…

- Franta crede in continuare ca un acord bun in privinta Brexit-ului este posibil, dar tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca 'divortul' intre Marea Britanie si Uniunea Europeana sa se produca in lipsa lui, a indicat sambata ministrul pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau, transmite…