Marea Britanie: Săptămână decisivă pentru Theresa May şi acordul…

O saptamana decisiva incepe luni pentru premierul britanic Theresa May, care va incerca sa salveze atat acordul privind Brexit-ul, amenintat sa fie respins printr-un vot istoric marti in parlamentul de la Londra, cat si viitorul sau politic in Downing Street 10, transmite AFP. Membrii Camerei Comunelor se vor pronunta marti seara asupra 'tratatului de retragere' a Regatului Unit din Uniunea Europeana, negociat dur timp de 17 luni cu Bruxelles-ul, dar a carui adoptare pare foarte aproape de a fi compromisa din cauza multiplelor critici. Acordul i-a dezamagit si pe cei mai vehementi sustinatori…