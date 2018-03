Marea Britanie: Salariile au crescut iar rata dobanzii ar putea fi majorata

Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air, una dintre companiile aeriene cu cea mai rapida crestere din Europa si cel mai mare operator de transport low-cost din Europa Centrala si de Est, ofera o reducere de 20% la toate rezervarile efectuate miercuri, 21 martie, inainte de miezul noptii. Cum numaratoarea inversa pentru…

- Romania a importat, in ianuarie 2018, o cantitate de titei de 722.000 tone echivalent petrol (tep), cu 7.900 tep (1,1%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a totalizat 284.600…

- Administratia Trump ar urma sa anunte pana vineri noi tarife pentru importurile din China, in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari, in domeniul tehnologiei, telecomunicatiilor si proprietatii intelectuale, au anuntat doi oficiali sub protectia anonimatului. Pana la introducerea oficiala…

- Americanii au preluat de la britanici, in 2017, titlul de cei mai mari importatori mondiali de sampanie frantuzeasca, in conditiile in care achizitiile britanicilor au scazut pentru al doilea an consecutiv dupa votul in favoarea Brexitului, arata datele publicate duminica de Uniunea Producatorilor de…

- Programul Rabla 2018 are o data exacta de incepere. Prin acesta iti poti cumpara o masina mai ieftina. AFM (Administratia Fondului pentru Mediu) a confirmat ziua din care te poti inscrie ca sa vezi daca esti eligibil. Pentru Rabla 2018, prima de casare ramane la 6.500 de lei. Aceasta va fi…

- Premierul australian, Malcom Turnbull, a confirmat, sambata, ca presedintele american Donald Trump a fost de acord sa excluda Australia din planul privind implementarea unor taxe suplimentare la importurile de otel si aluminiu. "Si-a luat angajamentul de a avea o relatie militara si comerciala…

- Cei aproximativ 120.000 de angajati din Germania ai producatorului auto Volkswagen vor beneficia de o majorare de peste 40% a bonusului anual, dupa ce in 2017 compania a inregistrat un profit net si vanzari record, informeaza Reuters citand un articol aparut in publicatia editata de sindicatul de la…

- Pe plan global se observa, de cativa ani mai ales, o tendinta tot greu de ignorat: asa numitele "brick and mortar stores" se inchid in numar din ce in ce mai mare, inclusiv cele ale unor companii de renume si cu o vechime impresionanta. In tot acest timp, e-commerce-ul triumfa si se dezvolta…

- Grecia a indeplinit toate conditiile stabilite de creditorii sai din zona euro pentru a primi noi transe de imprumut, iar urmatoarea transa de 5,7 miliarde de euro va fi acordata in a doua jumatate a lunii martie, a anuntat vineri seful Eurogrup, Mario Centeno, transmite Reuters. "Am fost…

- Ucraina a decis sa treaca termocentralele de pe gaze naturale pe pacura si sa inchida scolile in incercarea de a face economii la gaze naturale, dupa ce grupul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile spre Ucraina, a anuntat vineri ministrul ucrainean al Energiei, Ihor Nasalyk Deficitul in…

- Cetatenii Uniunii Europene care sosesc in Marea Britanie in perioada de tranzitie de dupa Brexit vor putea cere sa ramana in aceasta tara pe termen nedefinit, dar nu-si vor putea aduce automat si familiile, a indicat miercuri guvernul de la Londra, potrivit Reuters. Un document publicat…

- Cresterea economiei britanice a fost mai slaba in 2017 decat se estima, Regatul Unit ramanand in urma redresarii globale, acum cand se pregateste sa paraseasca Uniunea Europeana, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. PIB-ul Marii Britanii a încetinit la 0,4% în trimestrul patru din 2017,…

- Romania a importat, in 2017, o cantitate de titei de 7,75 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 285.900 tep (3,8%) mai mare fata de cea importata in aceeasi in 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a totalizat 3,42 milioane tep,…

- Rata somajului in Marea Britanie a crescut la 4,4% in trimestrul patru din 2017, de la 4,3%, fiind prima crestere a ratei somajului din februarie 2016, un semn al incetinirii pietei fortei de munca, transmite BBC, preluat de Agerpres. Oficiul Naţional de Statistică (ONS) din Marea Britanie…

- Producatorul auto Volkswagen a acceptat sa majoreze cu 4,3% salariile a peste 120.000 de angajati din Germania, incepand cu luna mai, a anuntat, miercuri, IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, transmit MarketWatch si Reuters. Acordul este similar celui obtinut luna aceasta de IG Metall…

- Rata somajului in Marea Britanie a crescut la 4,4% in trimestrul patru din 2017, de la 4,3%, fiind prima crestere a ratei somajului din februarie 2016, un semn al incetinirii pietei fortei de munca, transmit BBC, Bloomberg si Reuters. 1,47 milioane de șomeri Miercuri, Oficiul National…

- Exporturile de ceasuri elvetiene au inceput anul 2018 cu cel mai puternic ritm de crestere din ultimii cinci ani, stimulate de cererea solida pentru ceasuri scumpe in Asia precum si de faptul ca in 2018 Anul Nou Chinezesc a fost sarbatorit mai tarziu decat in 2017, transmite Bloomberg. Federatia…

- Libra Internet Bank si compania de training Exec-Edu sustin antreprenorii romani aflati la inceput de drum si acorda o bursa de 3.000 de euro pentru Excelenta in Management, unul dintre cele mai apreciate cursuri de administrarea afacerilor din Romania. In urma cursului, antreprenorii vor…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume in conditiile in care gestioneaza active in valoare de 1.000 de miliarde de dolari, si-a prezentat marti noile sale asteptari celor aproximativ 9.100 de firme in care investeste, subliniind ca acestea ar trebui acorde prioritate combaterii…

- Parlamentul European a respins, miercuri, ideea ca la urmatoarele alegeri europarlamentare un anumit numar de eurodeputati sa fie alesi pe liste transnationale, in locul celor nationale, idee sustinuta mai ales de presedintele francez Emmanuel Macron. Plenul PE s-a pronuntat si pentru reducerea…

- Emiratele Arabe Unite, un exemplu clasic de stat petrolier din Golful Persic, a cumparat in luna decembrie a anului trecut petrol din SUA, o tranzactie care ilustreaza modul in care industria petrolului de sist din SUA are impact asupra pietelor din intreaga lume. Potrivit datelor furnizate…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a iesit intr-o conferinta de presa pentru a explica de ce, dupa ce PSD a promis majorari salariale, unii bugetari s-au trezit cu o diminuare a veniturilor incepand cu 1 ianuarie. "S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca…

- Marea Britanie va parasi si uniunea vamala a Uniunii Europene, sustine un oficial din cadrul Guvernului de la Londra. Comentariul oficialului britanic vine in contextul confuziei privind intentia Cabinetului May in legatura cu acest subiect. Luni, Theresa May si David Davis, ministrul…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie. Surse care…

- Guvernul german a revizuit in crestere, de la 1,9% la 2,4%, estimarile privind avansul celei mai mari economii europene in acest an, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In 2018, exporturile ar urma sa inregistreze o expansiune de 5,3%, iar exporturile…

- Brexitul lasa Uniunea Europeana cu o mare problema, cea a lipsei de fonduri provocate in bugetul UE, iar negocierile dintre statele membre referitoare la contributii vor fi foarte dificile, a declarat Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene insarcinat cu Locurile de Munca, Cresterea, Investitiile…

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a imbunatatit perspectiva ratingului suveran al Rusiei de la stabila la pozitiva, estimand ca avansul economiei in acest an va depasi in mare parte efectele negative provocate de incetinirea productiei industriale in ultimul trimestru din 2017,…

- Cresterea Produsului Intern Brut al Marii Britanii in trimestrul patru din 2017 a depasit previziunile economistilor, continuand sa sfideze asteptarile privind incetinirea expansiunii in urma votului privind iesirea tarii din UE (Brexit), transmit Bloomberg si Reuters. Cresterea de 0,5% in…

- Romanul Gabriel Constantin a fost numit director general al unui hotel de lux pe care presedintele Statelor Unite, Donald Trump, il detine in orasul Chicago. Inainte de a se alatura echipei Trump International Hotel & Tower Chicago, romanul a lucrat ca manager pentru Trump Hotels' Old Post…

- Comisia Europeana a aplicat miercuri o amenda de 997 milioane de euro grupului american Qualcomm, acuzat ca a platit sume semnificative grupului Apple pentru ca producatorul telefoanelor iPhone sa utilizeze doar chipuri Qualcomm, informeaza Reuters. Executivul comunitar, care a lansat o investigatie…

- Bitcoin s-a depreciat, marti, cu pana la 20%, la cel mai redus nivel din ultimele sase saptamani, din cauza temerilor investitorilor legate de perspectiva de inasprire a reglementarilor la nivel global. Cea mai importanta moneda virtuala din lume si-a limitat pierderile pe parcursul tranzactiilor…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a afirmat marti ca britanicii sunt bineveniti sa ramana in Uniunea Europeana. El a completat, astfel, discursul avut luna trecuta la summitul pe care l-a condus, unde liderii Uniunii Europene au cazut de acord sa discute deschis cu Londra despre…

- Ambasadorul Paul Brummell a vorbit despre conditiile pe care romanii trebuie sa le indeplineasca pentru a ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Acestora li se va cere sa solicite un permis de sedere si sa plateasca o taxa. "Persoanele care, pana la data de 29 martie 2019, au locuit permanent…

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Nu sprijinim si nu cerem un al doilea referendum; ceea ce solicitam…

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate, in ultimele zile, de pe o insula din Papua Noua Guinee din apropierea unui vulcan care a erupt. Potrivit informatiilor furnizate de Crucea Rosie, activitatea a fost observata inca de pe 5 ianuarie, transmite Reuters. Vulcanul se afla…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 903 locuri de munca vacante pentru lucratorii romani, cele mai multe in Portugalia, Spania si Malta, informeaza, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei…

- Salariile a 85 dintre cei 212 angajati ai Filarmonicii "George Enescu" vor fi diminuate anul acesta, in urma modificarilor impuse de Guvernul Tudose. "Problema delicata" a fost transmisa Ministerului Finantelor Publice (MFP) si Ministerului Culturii, a declarat marti directorul institutiei.…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. In perioada 1 ianuarie…

- Norvegia a exportat anul trecut 2,6 milioane de tone de fructe de mare, in valoare de 94,5 miliarde de coroane norvegiene, adica 12,69 miliarde de euro, un nivel record, a anuntat Consiliul norvegian. Datele reprezinta o crestere de 3% a valorii exporturilor, sau trei miliarde de coroane norvegiene,…

- Vanzarile Volkswagen AG au urcat anul trecut la aproximativ 10,7 milioane de vehicule, grupul german fiind in grafic pentru a-si pastra titlul de cel mai mare producator auto din lume, inaintea companiei nipone Toyota, a anuntat publicatia Bild am Sonntag, citand estimari din interiorul VW, transmite…

- Exista in Romania salariati platiti decent, dar si angajati carora salariul abia le ajunge ca sa supravietuiasca de la o luna la alta. Diferentele mari dintre veniturile acestor categorii de lucratori fac economia tarii noastre sa arate ca cele din republicile bananiere. Bucurestenii au ramas…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei EURES, un numar de 551 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania…

- Anul 2017 a fost cel mai sigur an din istorie pentru aviatia comerciala, in care companiile aeriene nu au inregistrat accidente ale aeronavelor pentru pasageri soldate cu victime. Firma olandeza de consultanta To70 si Aviation Safety Network au anuntat luni ca anul trecut nu s-au produs decese…

- Numarul mortilor a crescut la zece in urma manifestatiilor de duminica seara care au avut loc in mai multe orase iraniene, a indicat luni televiziunea de stat iraniana, fara sa ofere detalii, potrivit AFP si Reuters. Potrivit televiziunii, sase persoane au fost ucise de "tiruri suspecte" in…

- Compania americana de automobile electrice Tesla va produce si o camioneta electrica, la scurt timp dupa lansarea modelului Y programata pentru 2019. Este anunutul publicat pe Twitter de Elon Musk, directorul general al Tesla. "Promit ca vom produce o camioneta imediat dupa Model Y. Ma gandesc…

- Euro a scazut in mod neasteptat in ziua de Craciun, cu aproximativ 2%, declin atribuit de analisti vanzarilor generate de computer, pe fondul unui volum scazut al tranzactiilor. Bloomberg a relatat luni ca euro s-a depreciat cu 3%, dar, potrivit datelor de marti ale companiei de informatii…

- Rata somajului a atins, in T3 din acest an, nivelul cel mai ridicat (16,9%) in randul tinerilor cu varste intre 15 si 24 ani, in timp ce populatia activa a Romaniei a ajuns la 9,291 milioane de persoane, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Potrivit sursei…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…