- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP. "Credem ca Rusia este responsabila", a spus Nikki Haley,…

- Ministerul britanic de Externe i-a avertizat miercuri pe britanici care vor sa se duca in Rusia cu privire la riscul unor reactii ostile, in urma unei intensificari a tensiunilor intre cele doua tari, dupa otravirea unui fost agent dublu rus in Anglia, relateaza AFP. ”Din cauza tensiunilor politice…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- NATO a calificat miercuri otravirea fostului agent rus Serghei Skripal in Anglia drept o 'incalcare clara a normelor si a acordurilor internationale' privind armele chimice si a somat Rusia sa raspunda la intrebarile adresate de Marea Britanie, relateaza AFP. ''Aliatii…

- Marea Britanie a decis sa trimita 23 de diplomați ruși acasa, potrivit unor surse aceștia lucrau pentru informații ce le transmiteau la Moscova. Acest lucru se datoreaza otravirii fostului ofițer de informații GRU Serghei Skripal. Acest lucru a fost declarat de prim-ministrul Marii Britanii Teresa Mei.

- "Impartasesc parerea" secretarului Apararii, Jim Mattis, si a sefului Statului Major Interarme american, Joe Dunford, care considera ca este in interesul Statelor Unite sa fie pastrat acest acord, a declarat in fata unei comisii a Senatului comandantul fortelor americane in Orientul Mijlociu, generalul…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut luni Consiliului de Securitate al ONU acces umanitar imediat in Ghouta Orientala, in Siria, apel lansat in cursul unei prezentari privind neaplicarea unui armistitiu cerut in urma cu 15 zile de catre acelasi Consiliu, relateaza AFP. …

- Peste 180 de militari britanici au fost mobilizati pentru decontaminarea zonei in urma atacului din Salisbury, cel in care fost agent secret rus si pe fiica acestuia au fost la un pas sa fie asasinați.

- Franta si Marea Britanie au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre esecul incercarii de a instaura un armistitiu temporar in Siria, au afirmat marti diplomati, potrivit AFP. Consiliul de Securitate ar urma sa se reuneasca miercuri in contextul in care…

- Un barbat spitalizat duminica, la Salisbury (sudul Angliei), dupa ce a fost expus unei substante chimice, impreuna cu o femeie, este un fost spion care a lucrat pentru Regatul Unit, a dezvaluit luni presa britanica, preluata de AFP. Potrivit BBC, cel spitalizat este Serghei Skripal, un…

- Statele Unite "condamna ofensiva regimului" sirian impotriva enclavei rebele Ghouta Orientala, "sustinuta de Rusia si Iran", a afirmat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute intr-un comunicat, potrivit AFP. "Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut de Rusia…

- Tabloidul britanic The Sun prevesteste o criza de cartofi în magazinele din Regatul Unit din cauza unor muncitori români care au refuzat sa munceasca pe câmp, la recoltarea cartofilor, plângându-se de frig.

- Dupa ce a facut colecție de veto- uri directe sau prealabile la rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU impotriva regimului al Assad, Rusia a acceptat o varianta de rezoluție ce marcheaza incetarea focului zilnic intre orele 9-14.

- "Rusia trebuie sa admita ca nu este capabila sa puna capat conflictului sirian sau ca nu doreste" (sa puna capat), a declarat generalul Votel in fata unei comisii din Congres. "Cred ca rolul lor este extrem de destabilizator in acest stadiu", a adaugat seful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). "Moscova…

- SUA au amenintat ca vor lua masuri unilaterale impotriva Iranului dupa ce Rusia si-a folosit dreptul de veto in cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru a anula tentativele Occidentului de a condamna Teheranul pentru ca armele sale au ajuns pe mainile grupului Houthi din Yemen, scrie Reuters."Daca…

- Opozitia siriana spune ca armistitiul de cinci ore decretat de Rusia in regiunea Goutha de Est, enclava controlata de rebeli in apropiere de Damasc, este ''o lovitura'' impotriva rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU. "Acest asa-numit armistitiu umanitar este o lovitura impotriva…

- Statele Unite au amenintat cu o actiune unilaterala impotriva Iranului luni dupa ce Rusia a respins prin veto o rezolutie occidentala cerand Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite condamnarea...

- Rusia a facut uz de dreptul sau de veto la o rezolutie britanica, sustinuta de Statele Unite si Franta, care reinnoia embargoul asupra armelor in Yemen, criticand Iranul, si a obtinut sa fie adoptata in unanimitate o rezolutie tehnica, evitand condamnarea Teheranului, relateaza AFP. Aceasta dubla decizie…

- Moscova si-a exprimat luni preocuparea in legatura cu amenintarile formulate de mai multe tari occidentale, inclusiv SUA, privind posibila utilizare a fortei impotriva Damascului, avertizand ca aceasta contravine Rezolutiei nr. 2401 a Consiliului de Securitate al ONU, conform unei declaratii facute…

- ''Coreea de Nord continua sa-si dezvolte programele nuclear si de rachete balistice, ceea ce reprezinta un pericol pentru noi toti. Toti aliatii se afla acum in raza de actiune a rachetelor nord-coreene'', a subliniat Stoltenberg in cadrul conferintei anuale ajunse la cea de-a 54-a editie.''Phenianul…

- Consiliul de Securitate ONU ar putea cere o incetare a focului de 30 de zile in Siria pentru a putea livra ajutoare si a evacua cetatenii bolnavi sau raniti, au declarat vineri surse diplomatice. Cel mai probabil, Rusia s-ar opune, scrie Reuters.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep:…

- Matsegora a facut aceste declaratii presei din New York, miercuri. "Mai multi guvernatori au inceput sa ii deporteze pe muncitori nord-coreeni in vederea implementarii acestei rezolutii", a precizat acesta. El a mai informat ca aceasta masura demonstreaza angajamentul Rusiei privind implementarea…

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului in aceste…

- Afirmațiile sunt facute cu privire la mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, dar s-au aratat dispusi sa analizeze un acord de comert liber in acest sector, au declarat, pentru Reuters, diplomati implicati…

- Cei 27 de membri ai UE 'au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii', a anuntat pe Twitter presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, 'pana…

- Moscova se va opune incercarilor Occidentului de a implementa planuri vizand schimbarea regimului in Siria, a declarat luni ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS. ''Ministrul de externe francez (Jean-Yves Le Drian) a anuntat ca reuniunea…

- "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide sa iasa unilateral", a declarat Lavrov, intr-o conferinta de presa la sediul din New York al Natiunilor Unite. "Se va prabusi, nu va mai exista acord", a avertizat ministrul rus de externe, subliniind: "cred ca…

- Rusia a denuntat vineri 'incercarile extrem de ilogice' de arunca responsabilitatea atacurilor chimice in Siria asupra regimului de la Damasc, acuzand SUA ca doresc sa impuna o 'viziune eronata' asupra acestor incidente, relateaza AFP. Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut joi Consiliului…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut joi Consiliului de Securitate al ONU sa relanseze eforturile pentru a-i pedepsi pe responsabilii de atacurile chimice din Siria dupa veto-urile ruse din noiembrie privind continuarea anchetelor internationale, in timp ce ambasadoarea SUA la ONU,…

- Rusia a apreciat joi, în fața Consiliului de Securitate al ONU ca prabușirea acordului asupra programului nuclear al Iranului va trimite un mesaj &"alarmant&" lumii întregi și va compromite eforturile pentru a convinge Coreea de Nord

- Forțele aeriene americane din Europa au publicat imagini cu momentul in care doua avioane ale escadrilei SUA au interceptat aeronave rusești care survolau deasupra Marii Baltice, in spațiul aerian internațional, informeaza ABC News.Cele doua incidente au avut loc pe 23 noiembrie și 13 decembrie, avioanele rusești…

- La New York a inceput vineri o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU consacrata situatiei din Iran, iar primele luari de pozitie dezvaluite de agentiile internationale de presa arata divergente intre statele membre permanente ale Consiliului. Intrunirea are loc dupa consultari cu usile inchise,…

- Șefii diplomațiilor rusa și americana, Serghei Lavrov și Rex Tillerson, au avut marți, la telefon, o discuție consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanța trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP. „Cele doua parți impartașesc opinia ca programul nord-coreean…

- Sefii diplomatiilor rusa si americana, Serghei Lavrov si Rex Tillerson, au avut marti, la telefon, o discutie consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanta trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Cele doua parti impartasesc…

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator între Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters. Moscova îndeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la…

- Intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, Donald Trump a afirmat ca decizia Consiliului de Securitate demonstreaza ca lumea ”vrea pace, nu moarte”. Sanctiunile, elaborate de SUA, propun interzicerea a 90% din exporturile de produse petroliere rafinate catre Coreea de Nord, impunand…

- Este a noua serie de sanctiuni impuse de ONU, deosebit de severe, dintre care ultimele trei au fost adoptate la initiativa americanilor dupa un test nuclear si mai multe tiruri cu rachete efectuate de Phenian.Din septembrie 2016, Coreea de Nord a efectuat un test nuclear - cel de-al saselea…

- O rezolutie prin care ONU condamna recunoasterea de catre Washingon a Ierusalimului drept capitala a Israelului a fost adoptata joi – cu o larga majoritate – de Adunarea Generala a ONU, dupa ce Statele Unite si-au multiplicat amenintarile financiare la adresa tarilor care se opun pozitei lor, relateaza…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.

- O rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU care cerea retragerea recunoasterii de catre Donald Trump a Ierusalimului drept capitala Israelului a fost sustinuta de toti membrii consiliului mai putin de SUA, care si-a folosit dreptul de veto, scrie The Guardian.Rezolutia initiata de Egipt…