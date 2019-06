Marea Britanie: Robert Hayward, despre Boris Johnson

Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Partidului Conservator britanic vor vota pentru alegerea succesorului premierului Theresa May in cursul saptamanii care va incepe pe 22 iulie, s-a comunicat marti de la sediul central al formatiunii, potrivit Reuters. Theresa May va demisiona vineri din functia de lider al conservatorilor,…

- Presedintele american Donald Trump profita de vizita sa in Marea Britanie pentru a forma relatii bune cu candidatii la succesiunea prim-ministrului Theresa May, relateaza marti AFP si dpa, citand surse britanice. Miliardarul republican a discutat la telefon timp de 20 de minute cu favoritul…

- Boris Johnson, fost ministru de externe britanic si favorit pentru a deveni succesorul premierului Theresa May, si-a lansat luni candidatura printr-un mesaj video de campanie, promitând sa conduca Marea Britanie afara din Uniunea Europeana la 31 octombrie, cu sau fara un

- Marea Britanie se pregateste pentru o vizita oficiala de trei zile a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump. Înainte de vizita, care va începe luni, presedintele Trump a facut deja comentarii care au generat turbulente . Într-un interviu acordat ziarului britanic „The…

- Trump, cel care a sustinut Brexitul inca din 2016, a declarat ca ii considera pe Johnson si Farage ca fiind „doi tipi foarte buni" si „persoane foarte interesante". „Sunt prieteni cu mine. Insa nu m-am gandit sa ii sustin. Poate ca nu este treaba mea sa sustin lume. Insa ii respect pe acei doi oameni",…

- Demisia premierului Theresa May deschide drumul unei competiții haotice pentru conducerea Partidului Conservator și amplifica probabilitatea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit, comenteaza cotidianul Financial Times. Theresa May a renunțat, în lacrimi, la efortul…

- Premierul olandez Mark Rutte a avertizat vineri ca Uniunea Europeana (UE) nu va redeschide negocierile asupra acordului privind Brexitul cu succesorul Theresei May in functia de premier, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "Acordul de retragere nu este deschis renegocierii", a declarat Rutte in timpul…

- Premierul britanic, Theresa May, se lupta inca o data pentru supraviețuirea pe scena politica dupa ce miniștrii din cabinetul sau amenința cu demisia in semn de protest fața de strategia ei privind Brexitul. Situația politica din Marea Britanie este foarte sensibila in acest moment dupa ce ministrul…