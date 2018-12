Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de imigratie al Regatului Unit post-Brexit nu va impune plafoane numerice, in schimb va da prioritate lucratorilor inalt calificati si va pune capat tratamentului special pentru cetatenii din statele UE. Guvernul de la Londra a publicat, miercuri, ''cartea albă'' cu viitoarea politică…

- Un sistem de imigratie bazat pe calificari va fi introdus in Marea Britanie dupa Brexit, a anuntat Sajid Javid, ministrul de Interne, scrie BBC. Noul sistem se va concentra „mai degrabă pe talent şi expertiză decât pe locul din care vin”, a afirmat Javid, potrivit News.ro.…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Theresa May, cu care a discutat despre acordul privind Brexit-ul si despre situatia comunitatii romanesti din Marea Britanie.

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat duminica pe deputati ca respingerea acordului cu privire la Brexit in cursul votului istoric prevazut sa aiba loc marti in parlament ar conduce la "riscul foarte real" al mentinerii Regatului Unit in Uniunea Europeana, informeaza AFP. Citește și: Ecaterina…

- Romania si Marea Britanie ar trebui sa priveasca viitorul cu ambitie dupa Brexit, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Andrew Mitchell, comisarul pentru comert cu Europa al Marii Britanii. El a vorbit si despre actualul Acord de Retragere al Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Premierul britanic Theresa May l-a numit vineri in functia de ministru pentru Brexit pe Stephen Barclay, dupa demisia de joi a lui Dominic Raab, care si-a declarat opozitia fata de acordul convenit cu Bruxellesul cu privire la iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit agentiile internationale…