Marea Britanie, program de combatare a sclaviei moderne

- CHIȘINAU, 21 oct — Sputnik. Toate persoanele fizice si juridice care detin în posesie arme sunt obligați de oamenii legii sa vina pâna pe 25 octombrie inclusiv, la sectorul de politie în a caror raza de competenta teritoriala îsi au domiciliul ori sediul. Posesorii…

- In conformitate cu prevederile Legii 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicata și ale H.G.11/2018 privind Normele Metodologice de aplicare a legii mai sus menționate, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Suceava este structura teritoriala care primește…

- Patru persoane, intre care doi copii, si au pierdut viata intr un incendiu la o locuinta din Papendrecht, in apropiere de Rotterdam, a anuntat sambata politia olandeza, relateaza AFP citat de Agerpres.ro.Victimele sunt un barbat si o femeie de 32 de ani, precum si doi copii de patru si sase ani, precizat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a precizat marti ca statul va acorda 1 miliard de euro prin noua Lege a muntelui pentru asigurarea, valorificarea durabila a resurselor muntelui, conservarea peisajului si a biodiversitatii, dar si pentru dezvoltarea activitatilor economice specifice zonei, potrivit…

- Polițiștii clujeni au fost sesizați, marți seara, în jurul orei 21.15, cu privire la dispariția unui minor.Conform oamenilor legii, în jurul orei 20:30, un minor în vârsta de 11 ani, care se juca în fața unui imobil din cartierul Gheorgheni, ar fi plecat…

- 71 de etnobotanice, dar și droguri dovedite cu ajutorul investigatorului sub acoperire, etnobotanice, dar și hașiș ridicate, 23 de percheziții la Oradea, Salonta și Satu Mare. O rețea locala de circa 30 traficanți de droguri iși face de cap la Oradea, avand sediul in Gutenberg, din…

- La data de 19 iulie 2018 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei noua forma a Legii nr. 217/2003, pentru prevenirea si combaterea violentei in familie. In termen de 90 de zile urmeaza ca institutiile care au competenta in aplicarea legii sa ia masurile necesare pentru punerea in practica a…

- Patru persoane aflate la bordul unui avion de mici dimensiuni au murit vineri dupa ce aeronava s-a prabusit pe varful unui munte acoperit de zapada in Alpii Elvetieni in timpul unui zbor de agrement, a anuntat sambata politia, potrivit AFP. Avionul de tip Robin, cu patru locuri, s-a prabusit…