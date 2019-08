Stiri pe aceeasi tema

- Noul an scolar bate la usa, iar asta se vede deja in magazine, unde a inceput vanatoare de rechizite. Fie ca vin cu liste de cumparaturi, fie ca fac calcule pe loc, parintii recunosc ca rareori socoteala de acasa se potriveste cu cea din targ.

- Kate Middleton și prințul William au trei copii impreuna, iar experții regali susțin ca fanii nu ar trebui sa excluda posibilitatea ca ducii de Cambridge sa-și mareasca in curand familia. Fostul corespondent regal Phil Dampier, cel care a scris mai multe carți despre familia regla, a declarat pentru…

- Un caine politist din Marea Britanie, care a fost injunghiat in timp ce a pus de mai multe ori la pamant un atacator inarmat, a fost decorat pentru curajul sau, relateaza vineri Press Association. Cainele Bacca a fost decorat cu Medalia de Aur din partea societatii veterinare caritabile…

- Trei noi fotografii cu printul George al Marii Britanii au fost publicate luni de Palatul Kensington pentru a marca cea de-a sasea aniversare a fiului cel mare al ducilor de Cambridge, relateaza dpa. Fotografiile au fost facute de mama sa, Kate, ducesa de Cambridge. Doua dintre ele il…

- Emily Hartridge a murit intr-un accident auto produs in sudul Londrei. Prezentatoarea TV Emily Hartridge a fost ucisa intr-un accident tragic cu scuterul. Anunțul a fost facut sambata pe contul de Instagram al vedetei. Jurnalista de 35 de ani a fost implicata intr-o coliziune cu un camion…

- Al doilea aeroport ca marime din Marea Britanie, aeroportul Gatwick, din apropierea Londrei, a anunțat miercuri seara ca iși suspenda toate zborurile din cauza unei probleme la sistemul de control al traficului aerian. „Din cauza unei probleme la sistemul de control al traficului aerian in turnul de…

- Pretendentii la succesiunea premierului britanic Theresa May s-au confruntat duminica in privinta viziunii asupra Brexitului, intr-o prima dezbatere televizata din care a lipsit marele favorit, fostul ministru si primar al Londrei, Boris Johnson, informeaza AFP potrivit Agerpres. Confruntarea,…

- Pretendentii la succesiunea premierului britanic Theresa May s-au confruntat duminica in privinta viziunii asupra Brexitului, intr-o prima dezbatere televizata din care a lipsit marele favorit, fostul ministru si primar al Londrei, Boris Johnson, informeaza AFP. Confruntarea, pe alocuri in forta, a…