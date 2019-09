Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unei balene cu cocoasa a fost descoperit in zona de tarm a comitatului Northumberland din nordul Marii Britanii, relateaza marti Press Association. Serviciul de interventie Howick Coastguard Rescue Team a fost solicitat duminica de persoane care se plimbau pe tarm si au observat…

- Printul Harry al Marii Britanii a calatorit in Olanda pentru a anunta un nou parteneriat intre cele mai importante firme de turism online care isi propune sa transforme aceasta industrie, relateaza marti Press Association. Ducele de Sussex spera ca noua initiativa, in care sunt implicate…

- Peste 17.500 de fotografii, gravuri si documente private si oficiale ale printului Albert au fost publicate online pe un nou site dedicat sotului Reginei Victoria a Marii Britanii, cu ocazia implinirii a 200 de ani de la nasterea acestuia, relateaza joi Press Association. Ele au drept…

- Boris Johnson a fost ales in functia de presedinte al Partidului Conservator si premier al Marii Britanii, a anuntat ieri Parlamentul de la Londra, potrivit Sky News, citat de Mediafax. Boris Johnson a obtinut 92.153 de voturi, in timp ce contracandidatul sau Jeremy Hunt a obtinut 46.656 de voturi,…

- Boris Johnson a fost 'tinut in intuneric' in privinta unor informatii secrete cu caracter sensibil atunci cand a devenit ministru de externe in guvernul britanic, relateaza vineri BBC si cotidianul The Sun, preluate de agentia Press Association. BBC si The Sun afirma, citand surse,…

- Jean Valvis, Presedintele si Directorul General AQUA Carpatica, a fost prezent saptamana aceasta la Londra la o ceremonie grandioasa la Guildhall in cadrul careia au fost anuntati castigatorii The Grocer Gold Awards 2019, iar a carui gazda a fost Lord William Hague, fostul ministru de Externe al Regatului…

- Printul Charles al Marii Britanii va detine un record de longevitate incepand de luni, cand se implinesc 50 de ani de cand mama lui, regina Elisabeta a II-a, i-a atribuit in mod oficial titlul de print de Wales, ce revine in mod traditional mostenitorului tronului britanic, informeaza DPA. …