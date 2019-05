Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului britanic pentru Brexit, Nigel Farage, a fost luni tinta unui atac cu... milkshake, in timpul unui eveniment de campanie in orasul Newcastle din nord-estul Angliei, cu cateva zile inaintea alegerilor europarlamentare, relateaza BBC si Press Association. Farage, care tocmai…

- Nigel Farage, unul dintre liderii campaniei privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a lansat vineri Partidul Brexit și a anunțat ca noua formațiune va candida la alegerile europarlamentare din luna mai, potrivit Mediafax.Farage i-a acuzat pe parlamentari ca au tradat decizia poporului…

- Mii de britanici s-au adunat in fata Parlamentului, in aceasta dupa-amiaza, in ziua in care Marea Britanie urma sa paraseasca initial UE. Aceștia se opun intarzierii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, iar acum flutura steaguri UE, scandand "Iesire inseamna Iesire", "La revedere UE" sau „Iesire…

- Premierul britanic nu are nicio intenție de a revoca Articolul 50, privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, în pofida unei petiții care a fost semnata de 1,6 milioane de persoane, a declarat joi un purtator de cuvânt, relateaza Mediafax citând The Guardian. Întrebat…

- Scenariul unei eventuale participari a Marii Britanii la alegerile pentru Parlamentul European din 23-26 mai le da mari batai de cap europenilor, care se pregatesc deja pentru aceasta eventualitate, chiar daca nu cunosc deocamdata cat de lunga va fi amanarea pe care o va solicita Londra pentru iesirea…

- Parlamentul britanic va vota marti acordul revizuit pentru Brexit, propus de Theresa May dupa ce varianta anterioara a fost respinsa cu un vot covarșitor. Un purtator de cuvant al Downing Street 10 a anunțat ca votul va fi „semnificativ”, iar moțiunea care va fi dezbatuta si votata in parlament va fi…