Politia britanica a renuntat luni la cautarea unui piton reticulat de aproape trei metri dupa ce a ajuns la concluzia ca reptila reprezinta un risc doar pentru animalele mici si nu pentru oamenii din orasul universitar Cambridge, unde a fost vazut ultima data, relateaza Reuters. Pitonul reticulat, o specie nativa din Asia si cel mai lung sarpe din lume, isi ucide prada prin constrictie, nu cu ajutorul veninului. Reptila de 2,7 metri lungime a fost vazuta ultima oara in libertate in nordul orasului Cambridge duminica dimineata. "Pitonul reticulat nu a mai fost zarit de atunci in Cambridge", a declarat…