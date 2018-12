Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Camerei Comunelor se vor pronunta marti seara asupra 'tratatului de retragere' a Regatului Unit din Uniunea Europeana, negociat dur timp de 17 luni cu Bruxelles-ul, dar a carui adoptare pare foarte aproape de a fi compromisa din cauza multiplelor critici. Acordul i-a dezamagit si…

- Curtea Europeana de Justitie (CEJ) se va pronunta pe 10 decembrie, la ora 8:00 GMT, daca Marea Britanie poate in mod unilateral sa se razgandeasca in privinta retragerii sale din blocul comunitar, a indicat joi CEJ, relateaza agentia Reuters. Decizia, emisa cu o urgenta neobisnuita, va…

- Decizia, emisa cu o urgenta neobisnuita, va interveni in ajunul unui vot crucial in parlamentul britanic referitor la aprobarea unui acord privind Brexit-ul negociat cu Bruxelles-ul de catre premierul britanic Theresa May. Un consilier al CEJ isi exprima marti opinia ca Londra ar putea…

- Premierul Marii Britanii a primit sustinerea majoritatii membrilor Cabinetului pentru un document de 585 de pagini care reprezinta acordul de iesire din Uniunea Europeana, dar i-a nemultumit pe mai multi membri ai Partidului Conservator care cer vot de incredere pentru prim-ministru. Documentul…

- "Nimeni nu este pacalit de acest teatru. O amanare aranjata dupa alta", a notat Johnson pe contul sau de Twitter. "Un acord va fi incheiat si aceasta va insemna capitularea Marii Britanii", a adaugat el."Vom fi prostiti pentru a ramane in uniuni vamale si sub controlul (de reglementare…

- Marea Britanie, dupa Brexit, va acorda prioritate migrantilor cu inalta calificare, iar cetatenii Uniunii Europene vor beneficia de acelasi tratament ca al acelora sositi din alte parti ale globului, a declarat premierul britanic, Theresa May. Cu alte cuvinte, doar migrantii care pot demonstra ca au…

- Intr un discurs asemuit de mulți cu un ultimatum, Theresa May, premierul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a cerut mai mult respect pentru țara sa din partea Uniunii Europene. Dar ce inseamna acest respect și ce așteapta in mod precis premierul britanic de la Uniune? Doamna May…

- Intr-un interviu difuzat la postul de televiziune BBC, cu sase luni inainte de Brexit, sefa guvernului de la Londra a afirmat ca se concentreaza asupra acordului de iesire din UE, in curs de negociere. "Sunt putin agasata, dar aceasta dezbatere nu are legatura cu viitorul meu, aceasta dezbatere…