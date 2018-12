Stiri pe aceeasi tema

- BBC citeaza doua surse neidentificate din cabinet care au spus ca May a decis sa amane votul, in contextul in care Downing Street a confirmat ca ea a avut luni dimineata o conferinta prin telefon cu ministrii.May urmeaza sa faca o declaratie catre parlament la ora 15.30 GMT. Ministrul britanic…

- O organizatie anti-Brexit a contestat vineri in fata justitiei britanice rezultatul referendumului din 2016 privind Brexitul invocand "practici ilegale" si fapte de "coruptie", relateaza AFP. In fata Inaltei Curti din Londra, miscarea anti-Brexit "UK in EU Challenge" a reamintit ca "Vote Leave", campania…

- Spania nu va sustine proiectul acordului Brexitului incheiat intre Londra si Bruxelles daca nu obtine asigurari ca va putea negocia in mod direct cu Regatul Unit viitorul Gibraltarului, a anuntat luni ministrul spaniol de Externe Josep Borrell, relateaza Reuters.La sosirea sa la Bruxelles,…

- Premierul Marii Britanii a primit sustinerea majoritatii membrilor Cabinetului pentru un document de 585 de pagini care reprezinta acordul de iesire din Uniunea Europeana, dar i-a nemultumit pe mai multi membri ai Partidului Conservator care cer vot de incredere pentru prim-ministru. Documentul…

- Cehia, Polonia si Ungaria ar putea fi afectate semnificativ de Brexit, arata un nou raport ING, deoarece schimbarile la nivelul principalelor lanturi de aprovizionare si scaderea sumelor de bani trimise de expati se adauga potentialei reduceri de 20% a fondurilor europene alocate acestor tari, transmite…

- Secretarul de stat britanic pentru transporturi Jo Johnson - fratele mai mic al fostului ministru de externe Boris Johnson - a demisionat vineri din guvernul condus de premierul Theresa May si a cerut organizarea unui nou referendum pentru a evita 'vasalitatea sau haosul', relateaza Reuters, dpa…

- Agenția Naționala de Investigare a Infracțiunilor (NCA) din Marea Britanie a declanșat o ancheta in cazul lui Arron Banks și a campaniei sale Leave.EU pentru presupuse infracțiuni comise cu ocazia referendumului din 2016 privind ieșirea Regatului Unit din UE.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat miercuri ca va convoca un summit european pe la jumatatea lunii noiembrie pentru finalizarea acordului cu Marea Britanie privind Brexitul, atragand insa atentia ca, in pofida progreselor, raman inca de solutionat capitole importante din acest…