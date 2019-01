Marea Britanie: Peste o suta de camioane participa la un test privind traficul in cazul iesirii din UE

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va face luni un test pentru a afla cum s-ar desfasura transporturile in cazului unui "Brexit dur", care presupune reintroducerea controalelor vamale la punctele de trecere din regat in Europa. Testul numit "Operatiunea Brock" se va desfasura la Dover. La ore de varf, pana la…

- China a autorizat vineri, pentru prima data in istorie, importurile de orez din SUA, o decizie care, potrivit analistilor, este un semn de imbunatatire a relatiilor dintre primele doua economii ale lumii, dupa un an marcat de tensiuni si tarife vamale reciproce, informeaza Reuters. In plus,…

- Guvernul spaniol si-a anuntat marti intentia de a propune interzicerea vanzarii de autovehicule cu motoare pe benzina si motorina incepand din anul 2040, in cadrul unei viitoare legi cu privire la tranzitia energetica care vizeaza 'decarbonizarea' economiei pana in 2050. Guvernul condus de…

- Romania nu este prezenta alaturi de celelalte tari nici in catalogul World Travel Market, Targul de Turism de la Londra, si nici pe panourile din targ, desi a achitat aproape un sfert de milion de euro pentru un stand, platind insa factura foarte tarziu. Agentiile romanesti prezente la standul…

- Premierul britanic Theresa May a ajuns la un acord cu Uniunea Europeana care le-ar permite companiilor britanice de servicii financiare sa aiba acces la pietele europene dupa Brexit, relateaza joi cotidianul The Times. Negociatorii britanici si europeni au ajuns la un acord asupra tuturor…

- Dupa zeci de ani in care a fost ignorat si lasat sa se degradeze, Cazinoul din Constanta a ajuns acum sa aiba doar geamuri sparte, acoperisul plin de gauri si incaperi pline de porumbei. Insa usor, usor lucrurile incep sa se schimbe, pentru ca bijuteria de la malul marii incepe sa fie reparata.…

- Presa din Spania s-a aratat impresionata de editia limitata lansata de Dacia pentru modelul Sandero Stepway. Dacia a prezentat la Salonul Auto de la Paris o versiune Escape a lui Sandero Stepway, ce va fi produsa in doar 400 de exemplare. Noul model vine cu un design mai atragator,…