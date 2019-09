Aproape jumatate dintre romanii inregistrati in Marea Britanie si-au depus documentele pentru obtinerea statutului pre-settled, a declarat Adina Badescu, sef birou Brexit din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Procesul de inregistrare in Marea Britanie pentru obtinerea statututul pre-settled a inceput si peste 180.000 de romani si-au depus deja documentele, a mai spus ea. Inregistrarea noului statut de rezident in UK (pre-settled sau settled status) a fost lansat public pe 30 martie 2019. Toti cetatenii UE care sosesc in Marea Britanie inainte de Brexit si intentioneaza sa ramana dupa 31…