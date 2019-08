Stiri pe aceeasi tema

- 'UE ramane in spatele Marii Britanii in incercarea de a evita cele mai grave efecte in fata unui scenariu (de Brexit) fara acord. Si, desi companiile (britanice) au cheltuit miliarde in planuri de contingenta pentru cazul unei lipse de acord, inca se confrunta cu obstacole, deoarece recomandarile…

- Cea de-a șasea aniversare a prințului George, al treilea in ordinea de succesiune la tronul Marii Britanii, a fost marcata, luni, prin mai multe fotografii oficiale realizate, ca de obicei, de mama acestuia, ducesa Catherine de Cambridge, scrie Mediafax.Fotografiile au fost facute publice…

- Trei noi fotografii cu printul George al Marii Britanii au fost publicate luni de Palatul Kensington pentru a marca cea de-a sasea aniversare a fiului cel mare al ducilor de Cambridge, relateaza dpa. Fotografiile au fost facute de mama sa, Kate, ducesa de Cambridge. Doua dintre ele il…

- Camilla, ducesa de Cornwall si sotia printului Charles al Marii Britanii, a sarbatorit miercuri implinirea varstei de 72 de ani in timpul unei vizite a cuplului regal in comitatul Devon, din sud-vestul Angliei, relateaza dpa.

- Nascuta la 29 octombrie 1875, in Marea Britanie, sub numele de Marie Alexandra Victoria de Saxa-Coburg si Gotha, a fost prima fiica a ducesei Maria Alexandrovna a Rusiei (unica fiica a tarului Alexandru al II-lea) și a principelui Alfred al Marii Britanii, principe de Saxa-Cobur-Gotha, duce de Edinburg;…

- Gary Crosby este primul artist de jazz recompensat cu Medalia Reginei pentru Muzica, distinctie acordata anual in Marea Britanie, relateaza joi Press Association. Contrabasistul in varsta de 64 de ani a acceptat personal premiul, miercuri, in cadrul unei audiente speciale cu Regina Elisabeta a II-a…

- Sute de pasageri ai unui tren au ramas blocati in sudul Marii Britanii din cauza unei alunecari de teren, iar un elicopter militar a intervenit dupa ce un rau a iesit din matca in urma ploilor torentiale ce au provocat probleme in mai multe regiuni, informeaza vineri Press Association. …

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a daruit lui Donald Trump un volum scris de Winston Churchill despre al Doilea Razboi Mondial, iar sotiei acestuia, Melania, o cutie din argint cu capac emailat realizata pe comanda, cu ocazia vizitei de stat a presedintelui si primei doamne a Statelor Unite…