Peste 100 de parlamentari britanici fac apel, intr-o scrisoare publicata duminica, la premierul Boris Johnson sa convoace imediat Parlamentul, in prezent in vacanta, pentru a dezbate pe tema Brexitului, relateaza AFP. In contextul in care vacanta de vara a Parlamentului se incheie oficial pe 3 septembrie, acesti parlamentari doresc ca Johnson sa-l recheme pentru ca acesta sa activeze in permanenta pana la 31 octombrie, data la care Marea Britanie trebuie sa paraseasca Uniunea Europeana. Semnatarii scrisorii sunt adversari ai Brexitului, pe care doresc sa il blocheze. "Tara noastra este in pragul…