- Exceptand doar o «enorma» surpriza, Boris Johnson, fost primar al Londrei și fost ministru de Externe in guvernul doamnei Theresa May, urmeaza sa fie proclamat marți nou șef al Partidului conservator (in fața rivalului Jeremy Hunt, actual ministru de Externe britanic), dupa ce luni a fost exprimat votul…

- In cursul zilei de luni se va incheia procesul de votare a noului lider al Partidului Conservator, respectiv cel care va prelua funcția de premier al Marii Britanii dupa demisia Theresei May. Membrii Partidului Conservator mai au la dispoziție cateva ore pentru a-l vota pe cel care va deveni președinte.…

- Cancelarul german Angela Merkel a promis vineri ca va actiona pentru un Brexit "ordonat" si dupa demisia anuntata de prim-ministrul Regatului Unit, Theresa May, transmite AFP. "Guvernul federal va continua sa faca totul pentru o relatie buna de parteneriat cu Regatul Unit, pentru o iesire ordonata"…

- "Plecarea Theresei May din Downing Street era inevitabila, insa nu rezolva criza in care se afla Partidul Conservator si Marea Britanie. Sleita de esecurile repetate de a gasi sprijin in propriul partid si in Parlament pentru Acordul Brexit, demisia era singura cale de deblocare a unei situatii imposibile.…

- "Nu mai cred ca abordarea noastra va pune in practica rezultatul referendumului", a scris Andrea Leadsom intr-o scrisoare adresata premierului Theresa May."De aceea, cu mare regret si cu inima grea demisionez din acest guvern", a adaugat ea. Pe de alta parte, cea mai recenta initiativa…

Comisia Europeana urmarește „indeaproape și cu atenție" dezbaterea din Marea Britanie privind Brexitul, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al CE, Margariris Schinas, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.

- May a declarat ca va stabili un calendar pentru procesul de alegere al viitorului lider conservator odata ce se va supune din nou la vot in Parlamentul de la Londra acordul privind Brexitul, lucru asteptat sa se intample la inceputul lunii iunie. Candidatul care va castiga scrutinul intern al partidului…

Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat ca prim-ministrul Theresa May trebuie sa renunțe la limitarile de care da dovada in negocierile privind Brexit, daca dorește ca Acordul sa primeasca aprobarea Parlamentului, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.