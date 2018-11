Partidul Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, va vota impotriva acordului privind Brexit-ul in parlamentul de la Londra, a declarat duminica liderul formatiunii, Jeremy Corbyn, care a descris acordul aprobat in aceeasi zi de Bruxelles drept ''un esec deplorabil in negocieri'', informeaza Reuters. ''Acesta este un acord prost pentru tara. Este rezultatul unui esec deplorabil in negocieri care ne lasa in cea mai proasta situatie. Ne lasa sa decidem mai putin cu privire la viitorul nostru si pune in pericol locurile de munca si nivelul de trai'',…