- Theresa May va demisiona vineri din functia de lider al conservatorilor, dar va ramane prim-ministru interimar pana la numirea succesorului sau, un proces despre care partidul a spus ca va fi finalizat pana la sfarsitul lunii iulie. Fostul ministru de externe Boris Johnson, succesorul acestuia,…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat ca ar fi o ''sinucidere politica'' sa se continue scenariul unui Brexit fara acord prin alegeri generale, adaugand ca daca va deveni presedinte al Partidului Conservator si, implicit, premier al Regatului Unit va incerca sa obtina…

- Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a declarat duminica seara ca alegerile europarlamentare au intarit ideea ca ar trebui organizat un nou referendum pe tema Brexit, dupa ce partidul condus de prim-ministrul Theresa May s-a situat pe al cincilea loc, relateaza Reuters.

- Președintele american Donald Trump a spus vineri ca îi pare rau de premierul britanic Theresa May, dupa ce aceasta a anunțat ca va demisiona pe 7 iunie din cauza ca a eșuat în a convinge Parlamentul de a aproba acordul sau de Brexit, relateaza Reuters. El a spus ca May este o femeie…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a afirmat, intr-o postare pe Twitter, ca regreta demisia premierului britanic Theresa May, deoarece "lucrurile au devenit mai complicate". "Regret demisia prim-ministrului britanic Theresa May, al carei angajament constructiv a fost apreciat…

- Fostul ministru britanic pentru Brexit, Boris Johnson, și-a anunțat joi intenția de a candida pentru conducerea Partidului Conservator, dupa ce prim-ministrul Theresa May va demisiona din funcție, relateaza BBC și Reuters potrivit mediafax. „Bineințeles ca voi candida. Nu cred ca este un secret…

- Soarta Brexitului devine incerta in cazul in care Theresa May va fi inlaturata din fruntea guvernului. Nu este clar cum, cand si chiar daca Marea Britanie va parasi UE. May, care a votat pentru ramanerea in UE si si-a castigat pozitia politica in haosul de dupa referendumul din 2016, a promis…

- Brexit-ul, in pericol daca acordul premierului May este respins, susține ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, scrie Agerpres. Hunt a mai precizat ca exista un impuls de a actiona pentru a opri Brexit-ul, avertizand ca daca parlamentarii nu sprijina marti acordul prim-ministrului Theresa…