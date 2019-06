Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile dintre principalele partide din Marea Britanie, Partidul Conservator si Partidul Laburist, pentru deblocarea procesului de Brexit s-au incheiat fara a se ajunge la niciun acord. Partidul Laburist, din opozitie, s-a retras de la masa negocierilor dupa sase saptamani de discutii. Liderul laburistilor,…

- Partidul Brexit al eurofobului Nigel Farage crește în intențiile de vot la alegerile europene la 34%, adica mai mult decât Partidul Conservator și Partidul Laburist împreuna, potrivit unui sondaj publicat duminica de The Observer. Fața de precedentul sondaj, Partidul Brexit și-a dublat…

- Noul Partid pentru Brexit al militantului anti-UE Nigel Farage ar urma sa obtina cele mai multe voturi la alegerile din Marea Britanie pentru Parlamentul European, in contextul in care alegatorii se indeparteaza de conservatorii premierului Theresa May, releva un studiu al intentiilor de vot publicat…

- Conservatorii ar putea SCAPA de "bataia" pe care ar primi-o la alegerile locale având în vedere ca Partidul Brexit al lui Farage nu figureaza pe buletinele de vot, astfel încât sustinatorii "iesirii" nu prea au de ales, spun expertii, citați de Daily Mail.•Sir…

- Potrivit previziunilor, conservatorii britanici vor pierde pana la 800 de locuri din cele 8.000 aflate in joc in 260 de consilii locale din Anglia (fara Londra) si Irlanda de Nord.Aproximativ 60% dintre locurile respective sunt detinute in prezent de membri ai Partidului Conservator.Theresa…

- Rezultatul negocierilor dintre premierul britanic Theresa May și liderul opoziției laburiste pentru deblocarea Brexitului ar putea fi cunoscut în saptamâna ce vine, a declarat negociatorul șef al Uniunii Europene, potrivit Reuters. ”Aceasta saptamâna va fi foarte importanta…

- Conform sondajului, 27% dintre britanicii intervievati ar sustine Partidul Brexit, 22% Partidul Laburist si 15% Partidul Conservator.Urmeaza in continuare, in ierarhia preferintei electoratului, Partidul Verde cu 10%, Democratii Liberali cu 9% si Partidul Independentei din Regatul Unit…

- Partidul Brexit, condus de politicianul britanic eurosceptic Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei care a sustinut iesirea Regatului Unit din UE la referendumul din 2016, se afla pe primul loc in intentiile de vot pentru alegerile europarlamentare, la mare distanta in fata Partidului…