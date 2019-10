Marea Britanie: Parlamentul a aprobat planul de guvernare al premierului Boris Johnson

Parlamentul britanic a aprobat joi planul de guvernare al premierului Boris Johnson, printr-un vot simbolic, care nu contribuie semnificativ la intarirea autoritatii premierului in privinta Brexitului sau la incheierea crizei politice din tara, relateaza Reuters. Deputatii britanici s-au pronuntat cu 310 voturi pentru si 294 impotriva asupra agendei legislative careia regina Elisabeta a II-a i-a dat citire, saptamana trecuta, in numele guvernului, in cadrul unei ceremonii complexe. Rezultatul votului nu il ajuta insa prea mult pe premier, care nu dispune de o majoritate suficienta in parlament…