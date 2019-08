Marea Britanie a exclus, joi, posibilitatea unui schimb între petrolierul iranian sechestrat de Gibraltar și cel sub pavilion britanic confiscat de Iran în Golful Persic, transmite Reuters.



&"N-o sa facem un troc: daca persoane sau națiuni au reținut un vas sub pavilion britanic în mod ilegal, atunci domnia legii și domnia legii internaționale trebuie respectate&", a spus ministrul de externe britanic Dominic Raab.



&"Nu vom da la schimb o nava ce a fost sechestrata legal penntru o nava care a fost reținuta ilegal: nu așa va ieși Iranul din aceasta situație. Orice…