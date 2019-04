Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Liderii UE au discutat joi seara, la Bruxelles, optiunile privind extinderea Brexitului, luand in considerare o amanare pana pe 7 mai sau pana la sfarsitul anului, daca Marea Britanie va fi de acord sa participe la alegerile europarlamentare, conform unor surse diplomatice, scrie Reuters.…

- Theresa May se va prezenta a treia oara in fața Camerei Comunelor cu acordul pentru Brexit. Inainte de vot, premierul britanic amenința ca daca nu va primi voturile necesare, Marea Britanie nu va mai ieși din Uniunea Europeana. In contextul votului programat pe 20 martie, opozitia laburista britanica…

- Un oficial din cadrul presedintiei lui Emmanuel Macron a declarat, joi, ca Franța nu sustine o scurta amanare a Brexitului dincolo de data de 29 martie si considera ca Regatului Unit i-ar reveni sarcina de a incerca sa redeschida negocierea acordul de retragere din UE respins de doua ori de catre parlamentul…

- Daca acordul nu va fi aprobat, parlamentarii vor trebui sa se decida daca doresc amanarea Brexitului sau iesirea din UE fara niciun acord. „Guvernului ii este clara pozitia parlamentului din acest punct de vedere. Parlamentul va vota impotriva iesirii din UE fara un acord. Sunt foarte increzator…

- Migratia neta din Uniunea Europeana in Marea Britanie pe un an a fost in septembrie 2018 de 57.000 de persoane, cel mai scazut nivel de dupa 2009, arata cifrele publicate joi de Oficiul National de Statistica (ONS), preluate de BBC News. În schimb, migraţia netă a cetăţenilor…

- Brexitul a costat deja economia britanica cel putin 80 de miliarde de lire sterline de la referendumul din 2016, iar iesirea din UE fara un acord ar putea forta o scadere urgenta a ratelor dobanzilor, a avertizat joi Gertjan Vlieghe, membru al Comitetului de politica monetara a Bancii Angliei (BoE),…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca renunța la taxa, in valoare de 65 de lire sterline, pe care milioane de cetațeni din statele membre ale Uniunii Europene trebuiau sa o plateasca pentru a avea in continuare drept de ședere in Marea Britanie, dupa Brexit. De asemenea, șefa Guvernului de la…

- Regatul Unit nu poate ramane in Uniunea Vamala dupa iesirea sa din Uniunea Europeana (UE), pentru ca prioritatea sa va fi sa incheie acorduri de liber-schimb cu tari terte, a declarat presedintele Partidului Conservator al Theresei May Brandon Lewis, relateaza Reuters potrivit news.roBrandon…