- Guvernul de la Londra a decis participarea la alegerile pentru desemnarea membrilor Parlamentului European, scrutinul urmand sa fie organizat in Marea Britanie pe 23 mai.Theresa May negociaza cu opozitia laburista pentru a obtine sustinerea necesara aprobarii Acordului Brexit in Camera Comunelor.…

- Un candidat in alegerile europarlamentare din Marea Britanie s-a retras de pe liste dupa dezvaluirea unor comentarii insultatoare la adresa romanilor. Demisia are loc chiar in ziua lansarii listei de candidați a partidului sau centrist pro-european, informeaza RFI.ro"Cand aud ca 70% din hoții…

- Eurodeputatul PSD Gabriela Zoana a declarat ca parlamentarii europeni au fost informați ca Marea Britanie, in momentul acesta, are candidați la alegerile din 26 mai, daca nu va fi ratificat Acordul Brexit negociat de Londra cu UE pana pe 22 mai, potrivit mediafax.Citește și: Dezastru pentru…

- Milionarii din Nigeria, care se intampla sa fie fani fast-food, comanda pizza din Marea Britanie, aceasta fiind livrata pe o distanta de peste 6.000 de kilometri de compania aeriana British Airways, afirma guvernul tarii. Ministrul Agriculturii Audu Ogbeh sustine ca nigerienii folosesc…

- Tarile Uniunii Europene vor decide excluderea Marii Britanii din Blocul comunitar de la 1 iulie in cazul in care Guvernul de la Londra nu va accepta participarea la scrutinul europarlamentar programat in luna mai, arata un proiect de document al Consiliului UE, scrie mediafax.ro.

- "Regretam rezultatul votului din aceasta seara si suntem dezamagiti ca Guvernul britanic nu a fost in stare sa obtina majoritatea pentru acordul negociat (...). Uniunea Europeana a facut tot ce este posibil pentru ajungerea la un acord. Date fiind clauzele suplimentare de garantare oferite de UE in…

- Shamina Begum, 19 ani, a cerut sa revina in Marea Britanie cu fiul sau Jarrah, care se nascuse in februarie. Guvernul a refuzat. Ministrul de Interne Sajid Javid a precizat atunci ca bebelusul, de care mama sa nu voia sa se separe, are cetatenia britanica dar va fi "extrem de dificila" repatrierea sa…