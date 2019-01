Stiri pe aceeasi tema

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times. Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii…

- Liderul grupului parlamentar al conservatorilor britanici, Graham Brady, a anuntat miercuri ca exista suficient sprijin pentru a convoca un vot de neincredere in lidera partidului, premierul Theresa May, informeaza Reuters. Votul va avea loc chiar miercuri seara intre orele 18:00 si 20:00…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat duminica pe deputati ca respingerea acordului cu privire la Brexit in cursul votului istoric prevazut sa aiba loc marti in parlament ar conduce la "riscul foarte real" al mentinerii Regatului Unit in Uniunea Europeana, informeaza AFP. Citește și: Ecaterina…

- Liderul Partidului Laburist britanic, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, a descris luni, in fata parlamentului britanic, acordul de divort cu Uniunea Europeana drept un 'act de automutilare nationala', relateaza AFP. 'Este un act de automutilare nationala si aceasta adunare…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, a declarat ca un al doilea referendum pentru Brexit este o optiune pentru viitor, mai degraba decat pentru prezent, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Laburistii au afirmat ca nu vor sustine…

- Premierul britanic Theresa May l-a numit vineri in functia de ministru pentru Brexit pe Stephen Barclay, dupa demisia de joi a lui Dominic Raab, care si-a declarat opozitia fata de acordul convenit cu Bruxellesul cu privire la iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, declara ca negociatorii britanici și europeni s-au ințeles asupra schiței Brexit-ului. Au trecut mai bine de doi ani de cand s-a votat prin referendum ca țara sa se re...

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP, preluata…