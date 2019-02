Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Laburist, aflat in opozitie, va cere Guvernului Theresa May sa organizeze un nou referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana daca Acordul Brexit nu va fi aprobat de Camera Comunelor, afirma un lider al formatiunii, John McDonnell, potrivit Mediafax."Daca premierul…

- Premierul britanic Theresa May inca mai poate sa obtina adoptarea un plan in vederea iesirii din Uniunea Europeana (UE) - si anume facand concesii Partidului Laburist, a apreciat miercuri John McDonnell, insarcinat cu Finantele in cadrul formatiunii, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Acordul…

- Partidul Laburist britanic, aflat in opozitie, a depus marti seara, in contextul respingerii Acordului Brexit de catre Camera Comunelor, un proiect privind organizarea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Theresa May. Motiunea de cenzura va fi dezbatuta miercuri. Citeste si Parlamentul…

- Parlamentul de la Londra urmeaza sa se pronunțe, marți seara, asupra acordului de „divorț” convenit cu Uniunea Europeana de catre premierul britanic Theresa May, un vot istoric ce ar uma însa sa marcheze o respingere usturatoare a documentului, agravând incertitudinea cu privire…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian.Marea…

- Doi consilieri ai premierului Marii Britanii, Theresa May, iși fac planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema ieșirii țarii din Uniunea Europeana. Deși șefa cabinetului de la Londra nu este de acord cu organizarea unui nou referendum, doi consilieri ai sai se pregatesc pentru acest scenariu.…

- Premierul Theresa May a primit miercuri seara votul de incredere al Partidului Conservator pentru a-si pastra functia si a continua negocierile pe acordul privind Brexitul. Inaintea votului pe tema motiunii de incredere, Theresa May a semnalat, potrivit presei britanice, ca se va retrage din…